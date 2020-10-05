Пандемия обогащает?

— Мы нашли признаки нарушения антимонопольного законодательства компаниями, которые производят СИЗы, — рассказывает руководитель новосибирского УФАС Сергей Гаврилов. — Но в последнее время стало выясняться, что эти компании работают и на других территориях, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем центральный аппарат посмотрит по этим территориям: как производители вели себя, как отпускали продукцию, как формировалась цена, почему был рост цен.

— Нашли 20 картельных соглашений, — сообщает начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. — Возбудили дела, вынесли решения. Новосибирское управление наложило штраф в сумме 11 млн рублей. Участники соглашения пошли в суд. Пока идет спор. Шансы выиграть у них есть, но их немного. Мы в прошлом году проиграли всего 3% дел о картелях в судах.

Сговор имел место и в части производства лекарственных препаратов. По информации УФАС, только за первое полугодие текущего года зафиксированы 20 дел о картельном сговоре на фармакологическом рынке.

— Мы дали ряд поручений в территориальные органы, когда государственные заказчики ринулись закупать средства от коронавируса по ценам выше, чем объявили производители, — сообщают антимонопольщики. — У нас вызывает сомнение обоснованность цены, объявленной производителями. А некоторые заказчики начали закупать и по 15 тысяч рублей и даже дороже. Такие проверки в ряде субъектов Федерации идут по нашему поручению.

Помимо частников, в поле зрения ведомства попали и государственные заказчики, приобретающие лекарственные средства по цене гораздо выше, чем было заявлено ранее.

— На наш взгляд — это самые опасные нарушения антимонопольного законодательства. За них предусмотрена суровая административная ответственность. Это оборотные штрафы компании, либо штрафы в процентах от начальной максимальной цены контракта, если речь идет о сговорах на торгах. Также предусмотрена уголовная ответственность для тех должностных лиц, которые вступают в эти сговоры. В ближайшее время придется еще возбуждать ряд дел, в которых в Новосибирской области и ближайших регионах мы увидели признаки нарушения законодательства, — констатирует Андрей Тенишев.

Всего, как отмечают в УФАС, Новосибирская область, наряду с Красноярским краем, Иркутской областью и Хакасией, вошла в четверку лидеров по СФО в части нарушений антимонопольного законодательства с участием должностных лиц и госзаказчиков. Сговоры с госзаказчиками и органам власти составил треть от дел, возбужденных по итогу 2019 года на территории округа.

В прошлом году в округе расследовались 944 дела об антиконкурентных соглашениях (картелях, сговоре на торгах). 194 дела были возбуждены по факту участия должностных лиц и представителей органов власти в нарушениях антимонопольного законодательства, в 2020-м — 84. В Новосибирской области с начала 2020 года поступили 117 заявлений о сговорах: 38 — заявлений на неправомерные действия, на картели между хозсубъектами, 36 — о нарушениях со стороны органов власти и хозсубъектов. По ним возбуждены 23 антимонопольных дела, из которых часть — переходящие с 2019 года, 3 заявления направлены в суды. В текущем году на виновных наложено штрафов на сумму около 30 млн рублей, оплачены 28 млн, в том числе переходящих с прошлого года.

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