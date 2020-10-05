Картели на продуктах и медицине

— Я бы не сказал, что в период пандемии возросло количество нарушений антимонопольного законодательства и картельных сговоров. Возможно, активность хозсубъектов стала выше — и заявлений стало поступать больше, — констатировал на пресс-конференции в ТАСС руководитель новосибирского УФАС Сергей Гаврилов.

По его наблюдению, выросло количество антимонопольных нарушений в торговле, строительстве и реконструкции дорог, зданий и сооружений, поставках медицинского оборудования и расходных материалов для медицинских учреждений. По нескольким случаям УФАС передала материалы в суд для возбуждения дел по статье 178 УК РФ. Прежде всего, речь идет о шести компаниях: ООО «Юнилаб», ООО «Адамант», ООО «ТД «Адамант», ООО «Европа», ООО «Башмедсоюз», ООО «Стиль» и ООО «Симелаб». Гаврилов отметил, что они организовали картель, целью которого было формирование определенных условий для создания преимуществ в торгах по поставкам медицинского оборудования и медпрепаратов определенным лицам. Работали компании на территории многих регионов РФ, а совокупный доход картеля составил около 300 млн рублей.

Кроме того, УФАС России признало ООО «Сибмер» и ООО «Радиационная техника» нарушившими антимонопольное законодательство при участии в 89 торгах. Речь также шла о поставках медизделий. Доход картеля составил около 200 млн рублей.

Еще одно дело, переданное в суд, связано с ростом цен на продукты питания: ООО «Кармента», ООО «Клио» и ООО «Торгсиб». Незаконно полученный доход этих компаний, по оценкам УФАС, составил около 80 млн рублей.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев также отметил, что служба ведет работу по случаям повышения цен на сахар, гречневую крупу и муку во время пандемии.

— Ряд компаний во время карантина пытался устроить бойкот поставок сахара, чтобы вызвать ажиотаж и поднять цены. Благодаря тому, что мы своевременно вмешались в ситуацию, провели серию проверок у производителей и оптовых продавцов сахара, этого не произошло. Но я считаю, что даже за такую попытку они должны быть наказаны, и мы это расследование доведем до конца, — говорит Андрей Тенишев. — По гречке такая же ситуация. При профицитном рынке и переизбытке производства гречихи и гречневой крупы весной у нас наблюдался рост цен. Иначе как картельным соглашением я это назвать не могу, и тут уже дело чести нам этот картель доказать и наказать виновных лиц.

При этом Тенишев подчеркнул, что все расследования на товарных рынках проходят достаточно долго. В Европе — годами. Россия в этом плане не отличается от зарубежных стран, так как такие дела подразумевают кропотливый сбор доказательств, к тому же расследованием охвачены десятки регионов РФ.

Сергей Гаврилов добавил, что УФАС постоянно мониторит динамику цен по социально значимым группам товаров. Ситуацию с гречкой и гречневой мукой в Новосибирской области сейчас проверяет прокуратура.

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