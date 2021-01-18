Детские лагеря планируют выпустить из карантина

— Эпидемиологическая обстановка в области стабильная. Вспышечной групповой заболеваемости в организованных коллективах не выявлено. По ОРВИ идет нарастание заболеваемости. Мы анализируем эту ситуацию и завтра на оперативном совещании представим результаты. По коронавирусной инфекции пятую неделю идет снижение заболеваемости, — сообщил на оперативном совещании в правительстве региона руководитель Роспотребнадзора области Александр Щербатов.

По данным ведомства, за минувшую неделю в регионе зарегистрированы 985 случаев заболевания ковид-инфекцией. Темпы снижения несколько уменьшились. В ведомстве это связывают с новогодними каникулами, но подчеркивают, что всплеска повышения заболеваемости в регионе нет. И это при том, что в области началось тестирование всех заболевших ОРВИ — на ковид-статистику это не повлияло.

— Средний прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Новосибирской области составляет 0,5%. Если посмотреть на методические рекомендации по снятию ограничений, то мы вышли на уровень, когда они практически все снимаются, — заявил Щербатов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что в регионе есть группа организаций и учреждений, деятельность которых до сих пор полностью приостановлена — это детские лагеря круглогодичного действия.

— Я ранее говорил о том, что если после новогодних праздников эпидемиологическая ситуация в области не ухудшится, то мы будем готовить решение о возобновлении их деятельности, в том числе нашего регионального центра «Альтаир», — сообщил глава региона.

Он поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить необходимые документы и рекомендации для того, чтобы компании этой отрасли смогли возобновить работу. Сроки их выхода из карантина губернатор не обозначил. Напомним, детские лагеря круглогодичного действия, как и детские центры, не работают с конца марта 2021 года.

По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в регионе с коронавирусом госпитализирован 101 пациент, общее количество заболевших с начала эпидемии — 30461 человек. За неделю в области зарегистрирован 8521 заболевший ОРВИ, заболевших гриппом не выявлено.

Напомним, с сегодняшнего дня в школах регионах началась третья четверть. Все дети вышли на учебу в очном режиме. По данным Минобра области, на 17 января в школах области на контроле находятся 30 заболевших — 8 детей и 22 работника, по детским садам 12 — 1 ребенок и 11 взрослых, по учреждениям среднего профессионального образования — 10 сотрудников и 12 студентов, в вузах 102 — 34 преподавателя и 68 студентов. В целом на больничном по всем заболеваниям находятся 1319 работников системы образования или около 3%. Частично по ОРВИ приостановлена деятельность если групп в четырех детсадах.