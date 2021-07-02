Процедуру отзыва новосибирского мэра поддержал депутат Заксобрания

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Игорь Поляков поддержал идею депутата горсовета Игоря Украинцева начать процедуру отзыва мэра.

— Я разделяю его беспокойство из-за стремительной деградации управления городом. Коллеги в Заксобрании на заседании комитета по бюджету назвали дороги Новосибирска «позором Новосибирской области». Такими темпами дальше — и нам будет стыдно принимать гостей Молодежного чемпионата мира-2023. Нужны срочные и существенные перемены. Поэтому я бы подписался под инициативой вынести на референдум вопрос о досрочной смене мэра. А вы? — обращается он к своим подписчикам в Facebook.

Корреспондент Infopro54 узнал, на какой стадии находится процедура отзыва мэра.

— По итогом своего выступления на горсовете я получил огромное количество обратной связи от жителей города, от лидеров общественных мнений, которые готовы присоединиться к инициативной группе, — рассказал редакции Игорь Украинцев.

Как сообщает депутат, вчера состоялось первое заседание организационной группы, на которую были приглашены юристы. Сейчас стратегию процедуры отзыва предстоит детально прописать, так как привести ее в исполнение довольно сложно.

— Там все так специально прописано, чтобы за нее никто не взялся. Но город доведен мэром Анатолием Локтем до такого состояния, что даже такая сложная процедура становится перспективной. Это единственный способ избавить город от правления Анатолия Евгеньевича, — заявил Игорь Украинцев.

Напомним, 30 июня на сессии горсовета депутат, представляющий объединение «Лига эффективности» и партию «Зеленых», Игорь Украинцев, после доклада мэра высказался следующим образом: