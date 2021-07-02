Прожиточный минимум в 2022 году увеличат на 297 рублей

Прожиточный минимум для трудоспособного населения России с 1 января 2022 года установлен в размере 13 026 руб., указано в постановлении правительства, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В 2021 г. прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 руб. Таким образом, показатель вырастет на 2,5% или 297 рублей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2022 г. составит 13 026 руб., что на 324 руб. (на 2,6%) больше, чем в 2021 г. Для пенсионеров установлен прожиточный минимум на следующий год в размере 10 277 руб. (+255 руб. или на 2,5% больше к 2021 г.), на детей — 11 592 руб. (+289 руб. или на 2,6% больше к 2021 г.).