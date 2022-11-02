Процесс изготовления дымовых труб компанией СибПродМонтаж

Инженерно-техническое сооружение требует предварительных расчетов и составления проектно-конструкторской документации. Проектирование, проведенное с ошибками, а также некорректная установка служат причиной сбоев в работе всей системы дымоотведения.
Требования к конструкции дым отводящих стволов следующие:
Металлические конструкции отличаются по способу крепления и конфигурации. Изготовление дымовых труб из нержавеющей стали в компании СибПродМонтаж происходит в двух вариантах:
Для безопасной и стабильной эксплуатации конструкции необходимо грамотно составить проект. Выполняется он согласно требованиям действующих норм, ветровых нагрузок, сейсмической активности и пожеланий заказчика. Производится аэродинамический расчет и определяется величина диаметра, высота и стойкость объекта. При этом проверяется надежность основания и крепежного механизма.
Если заказчик не желает оснащать котел насосами или наддувом, то подбирается оптимальное соотношение высоты и диаметра труб, чтобы обеспечить надежные эксплуатационные свойства объекта. Самонесущие конструкции проверяются на правильный расчет высоты, места размещения и типа крепления, которое необходимо для проведения дополнительных манипуляций в будущем.
Стоимость дымовой трубы закладывается на этапе предварительных расчетов, где устанавливаются точные данные высоты, габаритов и массы. Только после этого составляется техническое задание, представляющее собой документ со списком требований к проекту. Бумага выступает стартовым этапом проектирования. Подписывается договор на выполнение работ по проектированию, после чего он передается в специальные инстанции для согласования.
Для будущего объекта используются проверенные, современные и качественные материалы, которые закупаются у надежных поставщиков. В изготовлении конструкции участвуют опытные инженеры и квалифицированный персонал. Долговечность поставляемых материалов обеспечивается применением первоклассного оборудования, а также соблюдением четкого технологического процесса во всей цепочке производства.
Процесс изготовления можно условно разделить на четыре этапа:
Компания СибПродМонтаж гарантирует изготовление надежных и долговечных дымовых труб. Вся производимая продукция подвергается многоуровнему контролю, разделенному на несколько отдельных операций, что позволяет выявить любые неточности и исправить их в срочном порядке. Для высотных работ используется личный парк строительной и монтажной техники, которая позволяет устанавливать конструкции высотой до 100 метров.
Процесс проектирования производства и монтажа тщательно отслеживается. Результаты проведенных работ подтверждаются паспортом качества, который содержит всю необходимую для заказчика информацию.
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