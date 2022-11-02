Процесс изготовления дымовых труб компанией СибПродМонтаж

Инженерно-техническое сооружение требует предварительных расчетов и составления проектно-конструкторской документации. Проектирование, проведенное с ошибками, а также некорректная установка служат причиной сбоев в работе всей системы дымоотведения.

Что важно учесть при конструировании дымовых труб

Требования к конструкции дым отводящих стволов следующие:

ровная и гладкая поверхность труб, которая не позволяет «застревать» отходам;

модульная система газоотвода из нержавеющей стали;

хорошая теплоизоляция, исключающая скопление конденсата на внутренней стенке;

сильная тяга, не дающая конструкции моментально остыть, что продлевает ее срок службы;

сечение, позволяющее удовлетворить максимальное количество отводимых по расчету газов;

надежное крепление;

снабжение труб специальными лестницами и площадками для доступа в случае проведения технических работ;

высококачественные материалы производства, в том числе и окрашивающие вещества.

Виды дымовых труб

Металлические конструкции отличаются по способу крепления и конфигурации. Изготовление дымовых труб из нержавеющей стали в компании СибПродМонтаж происходит в двух вариантах:

Самонесущие. Производятся из металла и устанавливаются непосредственно на фундаменте. На основании предусмотрены ребра жесткости. Ферменные. Снабжены основанием из металла в виде фермы. Она позволяет равномерно распределяться тяжести от дымоходных стволов. В основании фермы есть стойки опорного назначения, соединенные системой раскосов и уголками или трубами горизонтального направления.

Расчетные действия и проект

Для безопасной и стабильной эксплуатации конструкции необходимо грамотно составить проект. Выполняется он согласно требованиям действующих норм, ветровых нагрузок, сейсмической активности и пожеланий заказчика. Производится аэродинамический расчет и определяется величина диаметра, высота и стойкость объекта. При этом проверяется надежность основания и крепежного механизма.

Если заказчик не желает оснащать котел насосами или наддувом, то подбирается оптимальное соотношение высоты и диаметра труб, чтобы обеспечить надежные эксплуатационные свойства объекта. Самонесущие конструкции проверяются на правильный расчет высоты, места размещения и типа крепления, которое необходимо для проведения дополнительных манипуляций в будущем.

Стоимость дымовой трубы закладывается на этапе предварительных расчетов, где устанавливаются точные данные высоты, габаритов и массы. Только после этого составляется техническое задание, представляющее собой документ со списком требований к проекту. Бумага выступает стартовым этапом проектирования. Подписывается договор на выполнение работ по проектированию, после чего он передается в специальные инстанции для согласования.

Как производятся дымовые трубы

Для будущего объекта используются проверенные, современные и качественные материалы, которые закупаются у надежных поставщиков. В изготовлении конструкции участвуют опытные инженеры и квалифицированный персонал. Долговечность поставляемых материалов обеспечивается применением первоклассного оборудования, а также соблюдением четкого технологического процесса во всей цепочке производства.

Процесс изготовления можно условно разделить на четыре этапа:

Высечение заготовок из металлических профилей по проектным чертежам. Выставление кондукторов, на которые будут помещаться ключевые детали в виде сборочных узлов прихватывающихся сваркой. Проверка на целостность конструкции. Исключаются изгибы и искривления на всей рабочей площади. Только после этого делаются заключительные сварочные манипуляции. Стадия прохождения контроля на качество. После этого производится погрузка и доставка изделия. Без прохождения четвертого этапа реализация запрещена.

Компания СибПродМонтаж гарантирует изготовление надежных и долговечных дымовых труб. Вся производимая продукция подвергается многоуровнему контролю, разделенному на несколько отдельных операций, что позволяет выявить любые неточности и исправить их в срочном порядке. Для высотных работ используется личный парк строительной и монтажной техники, которая позволяет устанавливать конструкции высотой до 100 метров.

Процесс проектирования производства и монтажа тщательно отслеживается. Результаты проведенных работ подтверждаются паспортом качества, который содержит всю необходимую для заказчика информацию.