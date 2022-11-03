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В Новосибирске осудили экс-замдиректора детского дома за кражу и мошенничество

  • 03/11/2022, 09:30
хищение средств у детей
Она похитила со счетов воспитанников более 1,1 млн рублей.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств воспитанников детского дома.

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется в мошенничество (ч.3 ст.159 УК РФ) и краже (ч.3 ст.158 УК РФ).

По данным прокуратуры, с января 2018 года по сентябрь 2020 года бывший заместитель директора детского дома-интерната, имея доступ к банковским счетам воспитанников, похищала с них денежные средства. Ущерб причинен 7 потерпевшим на общую сумму более 1,1 млн рублей. Как уточнили в областной прокуратуре, речь идет о пенсиях, которые выплачивают детям с заболеваниями, проживающим в доме-интернате. За несколько лет набегает приличная сумма. Эти деньги и похищала обвиняемая.

Кроме того, обвиняемая обманула одного из воспитанников и под предлогом покупки для него квартиры похитила 350 тыс. рублей.

Обвиняемая вину признала частично.

Следственным органом наложен арест на ее имущество стоимостью 930 тыс. рублей.

Уголовное дело будет направлено в Мошковский районный суд для рассмотрения по существу.

 

Ранее редакция сообщала, что в Ордынке заведующая детским садом получила условный срок за кражу более 540 тысяч рублей. 

Фото с официальной страницы прокуратуры Новосибирской области в «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : хищение средств у детей мошенничество


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