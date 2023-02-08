Продать ноутбук по высокой цене

Не стоит полагать, что сделка принесет мало денег. Если провести правильную подготовку и выбрать надежного покупателя, можно выручить достаточно солидную сумму денег даже за устаревшее устройство. Но перед продажей важно провести подготовку.

Как продать ноутбук дорого? Основные этапы.

Подготовьте портативный компьютер к продаже.

Для этого перенесите все личные данные на другой жесткий диск, удалите всю конфиденциальную информацию, которая потенциально может оказаться в чужих руках.

При необходимости очистите корпус от загрязнений, чтобы устройство получило презентабельный и красивый внешний вид. Также очистите ноутбук от пыли, поскольку она отрицательно сказывается на нагреве.

После проведения предварительной подготовки вы можете приступать к продаже. Чем лучше выглядит ноутбук, тем дороже он будет оценен. Именно поэтому рассмотренным шагом не стоит пренебрегать.

Соберите полную комплектацию.

Практически все производители ноутбуков прикладывают к ним различное программное лицензионное обеспечение, кабели питания, зарядные блоки и многое другое. Все эти аксессуары необходимо собрать перед продажей устройства, поскольку они повышают его стоимость. По возможности найдите гарантийный талон, пользовательское руководство и так далее.

Чем богаче комплектация, тем привлекательнее ваш ноутбук для покупателя. Также рекомендуется упаковать ноутбук в оригинальную картонную коробку, поскольку она может защитить компьютер от ударов во время перевозки.

Найдите покупателя.

Вы можете продать ноутбук несколькими способами, например, опубликовать объявление в Интернете или воспользоваться услугами ломбарда.

Однако, самым лучшим способом считается обращение в скупку. Специализированная компания, занимающаяся скупкой ноутбуков, готова провести выкуп в кратчайшие сроки. Перед продажей ноутбука вы можете посетить сайт для проведения онлайн-оценки. Кроме того, есть возможность вызова оценщика прямо на дом, который назовет точную стоимость вашего устройства.

Важно отметить, что объявленная цена не изменится во время продажи товара.

Выводы

Обращение в скупку — самый лучший способ продать ноутбук по высокой цене. Вы сможете провести сделку безопасно и в самые короткие сроки.