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Российские ученые создали сердечный кардиостимулятор, совместимый с МРТ

  • 08/02/2023, 13:33
Автор:
сердечный кардиостимулятор, совместимый с МРТ
В ближайшее время начнутся клинические испытания.

На сегодняшний день пациенты с имплантированным электрокардиостимулятором часто не могут сделать МРТ, так как магнитное поле томографа влияет на работу электронных устройств, что создает непосредственную угрозу для их здоровья и даже жизни, сообщили в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России, пишет aif.ru

Новая разработка ученых — МР-совместимый имплантируемый кардиостимулятор даст возможность людям проводить необходимые диагностические исследования в полном объеме.

Отмечается, что в настоящее время разработано и собрано испытательное оборудование: четыре уникальных стенда, обеспечивающих возможность испытаний медицинских изделий в МР-среде. Получены первые макеты двухкамерного частотно-адаптивного и МР-совместимого имплантируемого эндокардиального кардиостимулятора.

В этом году запланированы технические и биологические испытания. В 2026 году ученые рассчитывают получить регистрационное удостоверение на двухкамерный частотно-адаптивный МР-совместимый электрокардиостимулятор.

Электрокардиостимулятор — это медицинский аппарат для контроля изменений ритма и частоты сокращений сердца. Прибор умеет удерживать эти показатели на уровне, запрограммированном специалистами.

Ранее редакция сообщала, что российские ученые создали сыр с активированным углем.

Фото: pixabay.com

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Рубрики : Инновации Медицина Наука

Регионы: Россия

Теги : сердце сердечный кардиостимулятор новые технологии научная разработка МРТ


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