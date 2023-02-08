С бывшего вице-премьера Республики Алтай могут взыскать почти 21 млн рублей

Прокуратура просит взыскать с бывшего вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера, осужденного по делу о превышении полномочий, и его супруги почти 21 млн рублей неподтвержденных расходов. Об этом в среду сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, совокупный размер денежных средств за 2006-2019 года, имевшихся в распоряжении Пальталлера, занимавшего в 2006-2019 года должности заместителя, первого заместителя председателя правительства Республики Алтай, и его супруги, и потраченных ими на приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, а также сохраненных наличными, не соответствует размерам их доходов за указанный период.

– Так, разница между полученными доходами и произведенными расходами, законность источников которого не подтверждена, за указанный период прокуратурой республики установлена в размере 20,9 млн. рублей, в связи с чем прокуратурой республики в Алтайский районный суд Алтайского края направлено исковое заявление взыскании указанной суммы не подтвержденных расходов в денежном эквиваленте в пользу Российской Федерации, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

В сентябре 2022 года суд приговорил Роберта Пальталлера по делу о превышении должностных полномочий в период работы в должности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай к 14 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 80 млн рублей, а также лишил права занимать должности в госорганах на 7 лет.

Дело в отношении Пальталлера было возбуждено в 2020 году, он был задержан в связи с превышением должностных полномочий в период работы в должности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай. Экс-чиновник курировал в правительстве региона работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции. С 2006 по 2014 год он работал в должности зампредседателя правительства Алтая, с 2014 по 2019 год — первого зампредседателя. На момент задержания он был в отставке по собственному желанию почти полтора года.

Судом было доказано, что с 2015 по 2018 год Пальталлер вместе с подельниками незаконно организовал строительство механической системы оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок» в Республике Алтай, неоднократно брал и требовал взятки.

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