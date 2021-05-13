«Продажа» салона красоты GOLOVA, как маркетинговый ход

Объявление о продаже салона красоты GOLOVA®, расположенного в Новосибирске на проспекте Карла Маркса, появилось 6 мая на интернет-портале «Авито». В объявлении сообщалось, что этот бизнес продается за 4,9 млн рублей, а оборот салона составляет 2 млн рублей в месяц. Чистая ежемесячная прибыль с учетом всех налогов и расходов — 450 тысяч рублей.

Как рассказал Infopro54 генеральный директор сети салонов GOLOVA® Егор Козловский, объявление оказалось маркетинговым ходом компании с целью привлечения внимания к франшизе сети.

— Этот бизнес не продается, за эту стоимость можно открыть салон GOLOVA® по франшизе, — заявил Козловский. — Действующий салон я готов передать только опытному управленцу за 10 млн рублей, по нашей франшизе можно открыть такой салон за 4,9 млн рублей.

Infopro54 попросила эксперта прокомментировать этот маркетинговый ход предпринимателя.

— Компании иногда пользуются таким инструментом PR. Он привлекает внимание и работает как напоминание о компании, о бренде, — отмечает Анна Собянина, основатель и директор брендингового агентства A.Studio.

Отметим, что фейковые маркетинговые уловки применялись еще во времена Царской России. К примеру, в 1863 году предприниматель Николай Шустов занимался производством крепких напитков, о них мало кто знал. Чтобы о продукте заговорили, предприниматель нанимал студентов, которые посещали питейные заведения и требовали самую лучшую алкогольную продукцию Шустова. Естественно, после отказа они устраивали скандалы и драки, а эти случаи сразу же попадали в прессу. Люди быстро узнали о напитках российского предпринимателя, которые вскоре появились во всех заведениях, продававших алкогольную продукцию.