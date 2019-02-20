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ВТБ выпустил 10 миллионов карт «Мир»

  • 20/02/2019, 10:18
Наибольший объем эмиссии карт «Мир» приходится на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области.

ВТБ выпустил 10 миллионов карт «Мир»Банк ВТБ увеличил объем эмиссии карт платежной системы «Мир» до 10 млн штук, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Наибольший объем эмиссии карт «Мир» приходится на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области. Основную часть выпуска составляют зарплатные карты, спрос на которые обеспечивается бюджетными организациями.

Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.

ВТБ одним из первых банков в России начал эмиссию национальных платежных карт и сегодня продолжает поступательную работу в этом направлении. «Мультикарта» ВТБ на базе «Мира» получилась одной из лучших на рынке с точки зрения функционала для клиентов, которым доступен максимальный набор услуг, — отметил член правления ПАО «Банк ВТБ» Валерий Чулков.

К выпуску национальных карт розничный бизнес ВТБ приступил в четвертом квартале 2016 года. С июля 2017 года на платежную систему «Мир» переведена вся эмиссия социальных карт москвичаКлиенты могут использовать карту «Мир» также для получения зарплаты, пенсии и других социальных выплат.

Фото: пресс-служба банка

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