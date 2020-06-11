Про покой трудящихся, ночные гонки и ЧП для чиновников

— Хочу обратить внимание на один из самых больных для города вопросов — состояние дорог. Оно просто отвратительное. По многим из них просто невозможно передвигаться без риска повредить автомобиль. ДТП случаются именно из-за плохих дорог. Надлежащего порядка в этом вопросе никогда, в принципе, не было. Но то, что сейчас происходит — это просто ужас какой-то. Многие помнят выборы 2014 года, когда нынешний мэр жестко критиковал тогдашние городские власти. Он во всеуслышание говорил о коррупции в муниципалитете, обещал навести порядок.

Прошло 6 лет. Стало еще хуже. Я цитирую слова мэра во время выступления (Перед выборами 2014 года. — Ред.): «Ниже всякой критики состояние дорог. Для чиновников это должно быть ЧП. Должны остановить движение. Но этого не происходит. Боюсь, это связано с коррупцией». Но, как я уже сказал, стало еще хуже. Не понимаю, почему не наведут порядок?

Также хочу сказать про гонщиков. Из-за них невозможно жить трудовому народу. Ночью спать надо, но у нас по ночам гонки. Не дают спать ни пенсионерам, ни остальным. Каким-то образом этот вопрос мэр тоже может решить — он же градоначальник! Ко мне постоянно обращаются жители, думаю, к другим депутатам тоже и с теми же самыми проблемами.

Из выступления депутата на сессии заксобрания Новосибирской области