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Продажи джемперов и кардиганов в магазинах «Обуви России» выросли почти в 4 раза

В новом весенне-летнем сезоне 2019 года компания планирует ввести новую категорию швейных изделий — платья, блузы, рубашки.
  • 05/02/2019, 18:24
Продажи джемперов и кардиганов в магазинах «Обуви России» выросли почти в 4 раза

Группа компаний «Обувь России» объявила о значительном росте продаж по направлению одежды среднего слоя (джемперы, кардиганы и т.п.) в 2018 году. Новый ассортимент появился в магазинах Группы в 2017 году. На следующий год в коллекции «Осень-Зима» и «Весна-Лето» было введено почти 500 SKU, что в 6 раз больше, чем в 2017 г. Продажи одежды среднего слоя в 2018 году увеличились почти в 4 раза, а ее доля в розничной выручке достигла 2,5%, сообщили в пресс-службе компании.

— Расширение линейки одежды позволило нам не только значительно разнообразить коллекцию, но и привлечь новых покупателей и предложить постоянным клиентам новый ассортимент дополнительно к основной покупке. Товарооборот одежды среднего слоя за 2018 год вырос почти в 4 раза, продажи в штуках — в 2,4 раза, — комментирует руководитель направления «Сумки, кожгалантерея, аксессуары, одежда средний слой» «Обуви России»» Татьяна Обыденнова. — В новом весенне-летнем сезоне 2019 года мы будем дальше расширять ассортимент. Так, будет введена новая категория швейных изделий — платья, блузы, рубашки.

Отмечается, что сейчас в магазинах компании представлено около 8000 SKU сопутствующих товаров под собственными торговыми марками — это верхняя одежда, одежда среднего слоя, сумки, кожгалантерея, средства по уходу за обувью, чулочно-носочные изделия, средства по уходу за телом, и др. «Обувь России» следует концепции total look, предлагая покупателям сразу в одном месте «собрать» модный образ к сезону. Такой подход к формированию ассортимента позволяет компании наращивать выручку и прибыль, увеличивать средний чек и повышать лояльность покупателей. За 8 лет доля сопутствующих товаров в торговой выручке выросла с 4% в 2010 году до 35% в 2018 году. В прошлом году совокупные продажи сопутствующих товаров (с учётом одежды) по всем сетям Группы увеличились на 8%.

Фото: пресс-служба компании

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