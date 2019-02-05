В Новосибирской области ожидается неблагоприятное развитие паводковой обстановки

Готовность регионов к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод обсудили на всероссийском совещании под руководством министра МЧС России Евгения Зиничева, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным гидрологов неблагоприятное развитие паводковой обстановки возможно в 7 сибирских регионах – Республики Алтай и Тыва, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области. Прогноз осуществлён на основе анализа прохождения весеннего половодья в Сибири за последние 10 лет, а также фактических данных по снегозапасу, толщине льда на водоёмах и глубине промерзания почвы.

— Для сопровождения паводка более 380 оперативных групп встанут на дежурство, где возможно осложнение обстановки. Всего на территории Сибири определена группировка в количестве 95 тысяч человек и 22,5 тысячи единиц техники, 95 воздушных судов и 1 605 плавсредств. Кроме того, специальные комиссии обследуют 1 071 гидротехническое сооружение на территории округа, — доложил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник Андрей Деменёв.

Отмечается, что на протяжении февраля и марта состоятся масштабные тренировки и другие практические занятия для проверки готовности к реагированию и взаимодействию органов власти, профильных ведомств и экстренных служб. На реках, как обычно, будут чернить, резать и взрывать лёд для его ослабления.

Фото: Ростислав Нетисов