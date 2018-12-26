Продажи электронных полисов ОСАГО в 2018 году выросли в 2,5 раза

Число проданных в 2018 году (по состоянию на 23 декабря) электронных полисов ОСАГО выросло в 2,45 раз по сравнению с 2017-м годом и составило 18,959 млн полисов против 7,683 млн электронных договоров годом ранее, свидетельствует статистика Российского союза автостраховщиков (РСА).

В РСА уверены, что 50% продаж – это и есть реальная потребность в электронных полисах. Из этих потребителей львиную долю составляют автовладельцы, которые воспользовались электронным ОСАГО просто как удобным сервисом, и некоторая часть – жители так называемых токсичных регионов, которым пришлось покупать полис в интернете вынужденно, из-за проблем с доступностью «бумажного» ОСАГО.

Лидером по продажам электронного ОСАГО в 2018 году ожидаемо стала Москва, которая является одним из наиболее благополучных с точки зрения убыточности ОСАГО регионов. В cтолице было оформлено 1,55 млн электронных договоров. Следом с 1,23 млн электронных полисов идет Московская область, на третьем месте – Свердловская область с 736 тыс. полисов. Санкт-Петербург с 634 тыс. электронных полисов занимает 4 место. Также в топ-10 по электронным продажам входят Новосибирская область (539 тыс. договоров), Воронежская область (505 тыс. договоров), Приморский край (465 тыс. договоров), Самарская область (463 тыс. договоров), Красноярский край (438 тыс. договоров) и Иркутская область (395 тыс. договоров).

В РСА напомнили, что следующим этапом по увеличению доступности ОСАГО должна стать планируемая Центробанком и Минфином реформа по либерализации тарифа ОСАГО. Предполагается, что первая ее часть стартует уже с начала 2019 года: тарифный коридор будет расширен на 20% вниз и вверх, в итоге диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 руб. вместо нынешних 3432-4118 руб. Изменится система коэффициентов для водителей по возрасту и стажу: водители будут разделены на 58 категорий вместо четырех; впервые по этому параметру появятся скидки. Также будет уточнён коэффициент бонус-малус: теперь он будет назначаться один раз в год, единый для всех транспортных средств одного владельца.

Ожидается, что летом 2019 года в рамках второго этапа либерализации будут рассмотрены законодательные предложения Минфина об изменении системы расчета цены полиса: поэтапная отмена коэффициентов мощности (с 1 сентября 2019 года) и территории (с 1 сентября 2020 года), и параллельно с этим возможность для страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением на 30%-40% вверх и вниз от границ коридора.

Третьим этапом реформы, сроки и параметры которого пока не определены, должно стать полное освобождение тарифа ОСАГО от госрегулирования.

— Свободный тариф не позволит хорошим водителям переплачивать за плохих, тариф будет справедливым для каждого автовладельца. Исчезнет понятие «проблемных регионов» — водители в каждом регионе будут платить каждый за свой риск, а не оплачивать убытки страховой компании в конкретном регионе, — уверен президент РСА Игорь Юргенс.

По его оценкам, это позволит снизить стоимость ОСАГО для 80% автовладельцев (именно столько по статистике сегодня ездят аккуратно и безаварийно) и реализовать не только продажу полисов в электронном виде, но и электронное урегулирование убытков.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru