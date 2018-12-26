Где весело и с пользой провести новогодние каникулы?

Наступают новогодние каникулы. Гостинично-спортивный комплекс АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» приглашает гостей из Новосибирска и Новосибирской области уютно и весело провести выходные.

30 декабря на территории комплекса откроется ледовый городок. Здесь будут все атрибуты любимого праздника: горки — высокая и крутая для старших детей, а также более пологая — для малышей; большой освещенный каток, на котором можно кататься до позднего вечера.

Дети смогут вдоволь наиграться в снежном лабиринте, сфотографироваться с красавицей-елкой и главными новогодними символами — Дедом Морозом и Снегурочкой. По территории комплекса проложены лыжные трассы, поэтому любители этого вида активного отдыха также смогут хорошо провести время. Весь необходимый спортивный инвентарь можно взять напрокат.

Гости комплекса «ЭПМ-НовЭЗ» могут посетить достопримечательности Искитимского района. Например, у деревни Новососедово, в отрогах Салаирского кряжа работает уникальный для Новосибирской области туристический объект «Форт Хаски», созданный на основе питомника ездовых собак.

В 4 километрах от села Новососедово Искитимского района располагается природный заповедник –— «Бердские скалы». Это одно из красивейших мест Новосибирской области. Недалеко от комплекса находится Салаирский кряж. Здесь действует спортивно-развлекательный комплекс «Новососедово»: 7 горнолыжных трасс и трасса для сноутьюбинга.

Тем, кто предпочитает созерцательный отдых, в рождественские праздники можно составить маршрут с посещением храмов и святых мест. Например, в село Турнево, где расположена деревянная церковь начала XX века — единственная сохранившаяся в Новосибирской области. Еще одно место, которое обязательно стоит посетить, — «Святой источник» рядом с поселком Ложок. Считается, что источник забил в 1940 году на месте расстрела заключенных Сиблага, в их числе были и священнослужители. Вода в нем — чистая и кристально прозрачная. Над источником построена красивая деревянная часовня.

Мы ждем вас в гостинично-спортивном комплексе АО «ЭПМ-НовЭЗ»

Приезжайте к нам на выходные и на праздники! Вопросы по проживанию можно задать по тел. 8-913-958-51-61

Адрес комплекса: р. п. Линево, ул. Весенняя, 17, тел. 8-383-43-3-17-47

Фото: АО «ЭПМ-НовЭЗ», turizm.nso.ru, pixabay.com