Продажи ипотеки снизились более чем на треть в феврале

Согласно предварительным подсчетам ВТБ, это почти на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но в 1,6 раза больше, чем в январе 2025 года.

Основным стимулом роста послужили государственные программы поддержки, на которые пришлось примерно 70% всех заключенных сделок. Самой востребованной оказалась «семейная ипотека» — по ней было оформлено 6 из 10 кредитов.

Во второй месяц 2025 года банк провел 8,4 тысячи ипотечных операций на сумму, превышающую 42 миллиарда рублей. Это приблизительно соответствует показателям февраля 2024 года, но вдвое больше, чем в январе. Как и в целом по рынку, наибольшей популярностью в кредитной организации пользовалась «семейная ипотека»: ею воспользовались 6,6 тысячи клиентов, получив около 35 миллиардов рублей.

Лидерами по объему ипотечных сделок стали Москва и Московская область (12,2 млрд рублей), Краснодарский край (2,8 млрд рублей) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,3 млрд рублей).

В Новосибирской области клиенты оформили ипотеки на 1,25 млрд рублей, что также сравнимо с результатами февраля 2024 года. Семейной ипотекой воспользовались 250 семей, получив 1,2 млрд рублей.

Сергей Бабин, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ, отметил, что рост ипотечных продаж по сравнению с январем — сезонное явление, и добавил, что ставки остаются высокими, поэтому снижение спроса продолжится, а оживление возможно не раньше 2026 года.