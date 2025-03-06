Новосибирцы сэкономят на подарках на 8 марта

В этом году новосибирцы готовы потратить на подарки к Международному женскому дню 4 800 рублей и еще 3 800 — на цветы. Оба показателя больше, чем годом ранее (4 000 руб. и 3 500 руб.), но меньше, чем в подавляющем большинстве регионов страны. Об этом рассказали аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Традиционно самые дорогие подарки будут дарить в Москве (6700 рублей на подарки и 4700 рублей на цветы) и Санкт-Петербурге (6200 рублей на подарки и 4700 рублей на цветы), а вот больше всего потратить на букеты планируют жители Красноярска (5900 и 4800 рублей соответственно). Новосибирск же в этом рейтинге оказался на втором месте с конца. Из всех городов-миллионников меньше, чем в столице Сибири, готовы потратить на подарки только жители Уфы.

В целом же в этом году 63% мужчин и 59% женщин планируют порадовать своих близких презентами к 8 Марта. При этом представители сильного пола чаще всего готовят подарки своим супругам (37%), а прекрасная половина — мамам (38%). Женщин-коллег поздравлять будут по 3% дам и кавалеров.

— Одни будут дарить только цветы, а другие — подарок и букет. Женщины закладывают на подарки более скромный бюджет, чем мужчины (4200 рублей и 2600 рублей против 6200 рублей и 5000 рублей). Среднестатистический россиянин готов выделить 5300 рублей на подарки (что на 36% больше, чем в прошлом году) и 4000 рублей на цветы (+29%), — добавили аналитики.

Ранее редакция сообщала о том, что букет цветов за год подорожал почти на 20% в Новосибирской области.