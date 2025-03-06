Новосибирцев лечат более 140 врачей с иностранным гражданством

В медицинских организациях Новосибирской области работают 144 врача, имеющих иностранное гражданство. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения в ответе на запрос Om1 Новосибирск не предоставили. Информацию о том, выходцы из каких стран лечат жителей столицы Сибири и в каких именно учреждениях они работают в ведомстве не предоставили.
Несмотря на то, что состав медиков в Новосибирске пополняется иностранцами, в регионе сохраняется дефицит акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и кардиологов. Поимо этого, требуется все больше врачей-терапевтов и психиатров. Но больше всего медучреждениям Новосибирска не хватает среднего медицинского персонала. Об этом в конце прошлого года говорил главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.
— Мы с главврачами проанализировали ситуацию по среднему медперсоналу и ахнули просто, сколько медицинских сестёр сегодня не хватает в крупных стационарах. Врачей нормальные амбиции держат, им надо профессионально расти. А вот с медицинским персоналом очень сложно, — говорил тогда он.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году Новосибирская область получит межбюджетные трансферты в размере 305,05 миллиона рублей для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Фото freepik, автор: freepik
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