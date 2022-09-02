Продажи ипотеки в России растут четвертый месяц подряд

Спрос на базовые программы российских банков начинает превышать госпрограммы, что говорит о восстановлении вторичного рынка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что клиенты ВТБ за восемь месяцев оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей, ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей. В августе заемщики провели 17,5 тысяч сделок на 83 млрд рублей. Больше половины выдач – 42 млрд рублей – пришлось на стандартные программы банка, еще 41 млрд насчитывают продажи по льготным программам. Это говорит о восстановлении интереса к ипотеке на вторичное жилье.