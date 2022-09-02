«В индийском менталитете переплетается чистая математика выгоды и «химия» отношений между партнерами»

Какие сферы привлекают обе стороны и на что следует обратить внимание сибирякам при выходе на рынок этой страны, эксперт рассказал редакции бизнес-портала Infopro54.

Есть интерес!

— Александр Леонидович, наблюдаете ли вы рост интереса предпринимателей из Сибири к сотрудничеству с индийскими компаниями? Как он изменился за время санкций?

— Да, мы наблюдаем такую динамику. За последнее время, после появления дополнительных ограничений в отношении нашей страны, количество обращений в торгпредство России в Индии из Новосибирской области значительно возросло. В этом плане считаю необходимым отметить достаточно эффективную работу «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» по продвижению взаимодействия компаний региона с Индией. В частности, в 2021 и 2022 годах мы провели целую серию совместных онлайн-мероприятий, таких как «Час с торгпредом». Это видеоконференции по темам сотрудничества Новосибирской области с Индией в различных сферах: экономике, торговле, информационных технологиях, логистике, образовании и туризме. В этом году осенью мы ждем визита делегации из Новосибирской области в Индию.

— А со стороны бизнеса из других регионов Сибири?

— Интерес везде увеличивается. Большую активность проявляет корпорация развития «Енисейская Сибирь». Бизнес из регионов Сибири ищет потенциальных партнеров в Индии, возможность заместить западных партнеров, которые ушли с рынка. Вообще поворот на Восток и далее — он ощущается.

Точки взаимодействия

— В каких секторах экономики сибирский бизнес ищет партнеров в Индии?

— Если говорить о Новосибирской области, то к нам выходят проекты из области энергетического машиностроения, приборостроения, химической промышленности, сельскохозяйственные предприятия. Очень высок спрос со стороны лесопромышленного бизнеса. Кроме того, много предложений по разработкам в сфере атомной промышленности, информационных технологий, что не удивляет, учитывая высокий научный потенциал Новосибирской области.

— Что интересует сибиряков в Индии с точки зрения импорта в Россию, округ?

— В части импорта из Индии в основном везут фармацевтическую продукцию. Товары этой группы сегодня стоят на первом месте. Далее идут медицинское оборудование, органическая химия, сельскохозяйственная продукция, различное оборудование для промышленных предприятий и материалы, комплектующие.

— Есть ли интерес у сибирского бизнеса к инвестированию средств в Индию? В какие сегменты?

— Тема именно инвестиционного сотрудничества пока развита не очень сильно. И большого интереса со стороны инвестирования в Индию со стороны предпринимателей Новосибирской области, других регионов Сибири мы пока не видим. Но здесь есть объективные причины. Дальний Восток и Сибирь у нас исторически больше ориентировались на сотрудничество с Китаем, со странами Восточной Азии, Европы и Америки. В связи с этим у сибирского бизнеса сегодня довольно низкая осведомленность о рынке Индии. Сейчас предприниматели из СФО только начинают его изучать, и пока не накоплен достаточный объем знаний, которые в перспективе могут трансформироваться в создание новых производств на территории страны-партнера, открытии совместных предприятий. Третья причина — это достаточно сложная логистика. У Сибири отсутствует сухопутное транспортное сообщение с Индией, нет прямого авиасообщения и контакты не так интенсивно развиты.

Посмотрим, что будет дальше. Сейчас у нас вновь начала продвигаться тема создания транспортного коридора «Север-Юг». Соглашение о его создании было подписано тремя странами (Россия, Индия, Иран) еще в 2003 году, а потом к нему присоединились до 15 стран. Но сейчас сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы предметно этим вопросом заниматься. Прорабатываются различные проекты, чтобы достроить участок железной дороги в Азербайджане, развивать портовую инфраструктуру. Интенсивно прорабатываются вопросы со стороны наших коллег и партнеров из Средней Азии, активно работает Узбекистан — там будет восточное ответвление этого коридора, который проходит по территории Афганистана, Пакистана.

Так что посмотрим, может, и в инвестиционной сфере у нас будут какие-то подвижки.

— А интерес индийского капитала к выходу на рынок Сибири в качестве инвесторов? Он тоже пока формируется?

— Пока активной деятельности в этом плане тоже не наблюдается. Во-первых, все большие экономики интерны. Там невозможно по щелчку пальцев сменить направление работы. Индийские компании сегодня в основном инвестируют в европейскую часть России: Москву, Санкт-Петербург, Поволжье, юг России. Сибирь для них пока — Terra Incognita. Им нужно понять условия работы. Поэтому сейчас идет знакомство с регионами округа. Уполномоченным организациям в Сибири мы рекомендуем активно работать с индийским бизнес-сообществом, предоставлять ему информацию, проводить мероприятия.

К примеру, очень активно в этом плане работает корпорация развития «Енисейская Сибири». В начале августа в рамках межмидовских консультаций по арктической тематике они представили индийцам инвестиционный потенциал арктической зоны Красноярского края, крупные инвестпроекты в области добычи и переработки полезных ископаемых.

Хочу сказать, что индийцы готовы инвестировать в проекты, связанные с добычей, переработкой полезных ископаемых, закупкой пиломатериалов, продуктов питания. Бизнес Индии интересуют драгоценные камни, их переработка. У них востребовано наше медицинское оборудование, особенно новые разработки. Нечего скрывать, с точки зрения развития науки, интеллектуального потенциала, интеллектуальной собственности на новое медицинское оборудование мы на международном рынке занимаем передовые позиции. Хуже дела обстоят в переводе этой интеллектуальной собственности в промышленный продукт. Для нас это проблема. Но здесь может пойти на пользу именно сотрудничество с индийцами, создание совместных предприятий на их или на нашей территории. В этом плане у нас есть хороший потенциал.

— На ваш взгляд, насколько перспективен для сибирских сельхозпроизводителей рынок Индии. В том числе с точки зрения поставок продукции глубокой переработки?

— И здесь все возможно. Многое будет зависеть от развития транспортных коридоров, логистики. Сейчас мы проговариваем возможность восстановления морского маршрута Ченнаи-Владивосток. В советский период у нас работали мощные пароходства на Балтике, на Тихом океане, в Черноморском бассейне, которые мы утратили в 90-е годы. Сейчас виден вектор на их восстановление.

Кстати, Индия и сейчас закупает продукты глубокой переработки. Например, в больших объемах ввозится масло. Но страна стремится, чтобы хотя бы на каком-то этапе производство любой продукции было локализовано. Хотя бы на уровне упаковки.

Так что потенциальным сибирским партнерам придется понимать индийцев, их интересы

Где подстелить соломку?

— Можете еще привести примеры специфики индийского рынка. О чем нужно помнить сибирским предпринимателям, чтобы не напороться на подводные камни при взаимодействии с Индией?

— Стоит помнить о том, что индийский рынок очень высококонкурентный. Взять любой сектор — там жесткая конкуренция. Индийцы знают, как торговать, и умеют это делать. У них разветвленные международные связи, поэтому здесь просто наскоком взять и зайти в рынок не получится. Нужно найти хорошего надежного партнера. В этом, кстати, торгпредство может оказать хорошую помощь, так как мы можем проконсультировать, насколько известна и надежна заинтересовавшая вас компания. Напомним, в свое время зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров сказал, что задача торгпредств не только в том, чтобы свести наших бизнесменов с предпринимателями иностранных государств, но и предостеречь их от ненужных связей, где они могут потерять деньги. Я полностью поддерживаю эту точку зрения.

Мы всегда к услугам новосибирского бизнеса и предпринимателей, особенно малых и средних компаний, так как крупный бизнес всегда сам себе может протоптать дорожку.

— Есть свои особенности в переговорах, менталитете, о которых нужно знать нашим бизнесменам?

— Безусловно. Индийцы не принимают решение быстро. Они по полной программе «отжимают» свой интерес, так что будьте к этому готовы. Но если отношения все-таки установятся, то они будут долгосрочными, без камня за пазухой.

Сэтоит помнить, что индийцы не только считают деньги. Для них очень важны человеческие отношения. Если вашу компанию представляет молодое дарование, то не стоит с индийскими партнерами разговаривать менторски. Тут такие номера не проходят и могут вам навредить. Индийцы с большим пиететом относятся к возрасту человека. Если в компании молодой тридцатилетний генеральный директор, то неплохо было бы, чтобы с ним на переговоры приехал член совета директоров, которому хорошо за шестьдесят.

Индийцы ценят семейные отношения. Для них важно, что у партнера семья, что в семье есть дети, хорошие отношения со старшими родителями. Вот так причудливо в индийском менталитете переплетается чистая математика выгоды, и большое внимание уделяется тому, как между потенциальными партнерами сложится «химия». Для них важно, чтобы обе стороны поверили друг другу. Поэтому для организации бизнеса в Индии нужно обязательно приезжать, встречаться с потенциальными партнерами. Вполне допустимо поговорить о семейных делах, поинтересоваться детьми, как они учатся. Про политику и религиозные темы лучше не говорить. Хотя с праздником можно поздравить. Например, с днем рождения Кришны и т.д. Напомню, что Индия страна многоконфессиональная.

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