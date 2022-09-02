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Удаление волос александритовым лазером в Новосибирске

  • 02/09/2022, 10:26
Лазерная эпиляция заслуженно считается одним из эффективнейших способов удаления нежелательной растительности. Это безопасный и нетравматичный метод, позволяющий добиться идеальной гладкости кожи за несколько сеансов и сохранить полученный результат надолго.

Однако эта косметологическая процедура должна выполняться квалифицированным специалистом на исправном современном аппарате.

Выбор салона: ключевые критерии

Халатность или недостаточные навыки мастера, проводящего эпиляцию лазером, чреваты осложнениями, ожогами и прочими проблемами с кожей и здоровьем. Поэтому грамотный выбор специалиста и клиники – главное условие качественной услуги. Нужно ознакомиться с квалификационными документами мастера, информацией о лазерном аппарате, отзывами и рекомендациями клиентов. Большой популярностью пользуется удаление волос александритовым лазером в Новосибирске, записаться на процедуру в клинику можно по ссылке https://duetclinic.ru/uslugi/lasernaya-epilacia/. Именно такой тип аппарата демонстрирует высокую эффективность, минимум противопоказаний и доступную стоимость. Действие надежного современного прибора отличается безболезненностью, быстротой, безопасностью. Особенно актуален аппарат для удаления темных волосков на светлой или слегка загорелой коже. Его рекомендуют брюнеткам и шатенкам для обработки любых участков лица и тела.

Преимущества александритового лазера

Использование минерала александрита дает прибору стабильную длину и интенсивность светового луча, благодаря чему его работа отличается:

  • минимальным дискомфортом;
  • сокращением времени сеанса;
  • универсальностью;
  • защитой от образования рубцов, шрамов.

Широкий спектр настроек позволяет адаптировать лазер к конкретным особенностям кожного покрова и добиться оптимального эстетического эффекта. Но следует помнить, что за одно посещение невозможно уничтожить всю растительность, требуется курс процедур. В течение этого периода придется защищать кожу от солнечных лучей и соблюдать ряд других ограничений. Еще один важный нюанс: александритовая эпиляция не подходит блондинкам, людям с очень смуглой кожей, а также для устранения седых волос.

На сайте клиники «Duet Clinic» можно ознакомиться с ценами на процедуру и специалистами, которые ее проводят. Если вдруг вас одолевают сомнения, можно позвонить в клинику, и по телефону вас бесплатно проконсультируют.

Фото с сайта freeimages.com
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