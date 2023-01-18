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Продажи ипотеки ВТБ в Новосибирской области в 2022 году превысили 29 млрд рублей

  • 18/01/2023, 12:13
В 2022 году ВТБ предоставил жителям Новосибирской области ипотечных кредитов на 29,4 млрд рублей. В текущем году спрос на жилищные кредиты будет поддерживать модернизация программ господдержки.

новости бизнесаВ Новосибирской области в 2022 году заемщики оформили в ВТБ около 8,6 тысячи жилищных кредитов более чем на 29,4 млрд рублей. Средний чек одной сделки на конец года составил 3,9 млн рублей, увеличившись по отношению к началу января на 22%.

Основным драйвером продаж стали льготные программы – на их долю приходится 40% объема выдач. Каждую четвертую сделку ВТБ в Новосибирской области провел по «Ипотеке с господдержкой-2020», оформив свыше двух тысяч кредитов на общую сумму 7,2 млрд рублей. Второй по популярности стала госпрограмма для семей с детьми – ею воспользовались около 1,2 тысячи новосибирских заемщиков, получивших ипотеку на 5,1 млрд рублей.

«В прошлом году рынок ипотеки пережил несколько серьезных потрясений. Весной в период резкого роста ключевой ставки мы фактически наблюдали стагнацию на вторичном рынке. При этом, продолжали работать госпрограммы, что позволило новосибирцам оформлять сделки на покупку жилья в новостройках на льготных условиях. В целом, по итогам года объем наших ипотечных выдач сопоставим с результатами 2020 года. Пиковыми месяцами с точки зрения продаж стали декабрь и март», – отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

По прогнозам экспертов ВТБ, в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Во-первых, поддержку сегменту окажет модернизация госпрограмм. Для многих клиентов льготные ставки по жилищным кредитам являются ключевым фактором при покупке объекта на первичном рынке, поскольку позволяют снизить уровень ежемесячных платежей. Помимо поддержки жилищного кредитования, модернизация госпрограмм позволит удержать равновесное состояние на рынке новостроек, которое было достигнуто к концу 2022 года, и будет способствовать дальнейшему восстановлению этого сегмента.

Второй фактор — дальнейшая цифровизация рынка, которая позволяет приобрести объект полностью удаленно. За счет внедрения новых сервисов, интереса заемщиков к межрегиональным сделкам и готовности застройщиков проводить продажи квартир дистанционно к 2025 году ВТБ планирует более чем в 2,5 раза нарастить долю онлайн-сделок по ипотеке и выдавать полностью дистанционно каждый второй жилищный кредит.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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