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В преддверии «Первого Сибирского ИТ-саммита» организаторы слушают регионы

  • 18/01/2023, 12:23
бизнес- мероприятие
Предприниматели могут выдвинуть свои темы для обсуждения на саммите.

Напомним, «Первый Сибирский ИТ-саммит» пройдет в Новосибирске 16-17 марта 2023 года при поддержке Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области в МВК «Новосибирский Экспоцентр». Он объединит на одной площадке специалистов ИТ-отрасли Сибирского федерального округа: разработчиков, интеграторов, представителей органов власти, регуляторов, профильных ассоциаций и бизнес-сообществ. В рамках саммита пройдет двухдневная деловая программа, включающая тематические треки с максимальным охватом всех ИТ-направлений. Также участники смогут посетить выставочную экспозицию, где будут представлены новейшие решения и актуальные продукты сибирских разработчиков. Для размещения стендов небольших ИТ-компаний и стартапов проработаны доступные условия участия.

Основные цели саммита: создание площадки для демонстрации современных отечественных ИТ-разработок и организация диалога между участниками цифровой трансформации Сибирского федерального округа.

— Часто бывает, что представители бизнеса, имея желание повысить эффективность своих процессов, обеспечить защиту данных или выполнить предписанные требования нормативно-правового регулирования, не всегда имеют возможность качественной «навигации» по ИТ-решениям, что замедляет, а иногда и затрудняет реализацию. На ИТ-саммите бизнес сможет увидеть всю палитру продуктов, сервисов, способов внедрения и т.д. А главное — будет возможность сравнить предлагаемые решения, — отмечает организатор «Первого Сибирского ИТ-саммита» Алексей Малеев.

В рамках подготовки «Первого Сибирского ИТ-саммита» организаторы проведут встречи с ИТ-компаниями из Омска и Кузбасса:

Омск

20 января организаторы приглашают к диалогу представителей заинтересованных ИТ-компаний в Омске.

Встреча состоится в конференц-зале Регионального ИТ-Парка.

Адрес: г. Омск, пр. Комарова, 21 корп. 1

Время: 14:00–16:00

Ссылка на регистрацию

Организаторы встречи: АНО Центр поддержки приоритетных направлений инновационной деятельности и ИТ-Кластер Сибири (Омск), при участии Омской торгово-промышленной палаты.

Кемерово

27 января 2023 года с 10:00 до 12:00 пройдет встреча с представителями ИТ-отрасли Кемеровской области. Место проведения: Министерство цифрового развития и связи Кузбасса (г. Кемерово, ул. Арочная, 37а)

Организаторы встречи: АНО Центр поддержки приоритетных направлений инновационной деятельности и Кемеровское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». При участии Кузбасской торгово-промышленной палаты.

Согласовать участие возможно в исполнительной дирекции Кемеровского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по тел.: +7 (923) 52-07-764

Возраст: 18+

Фото: pixabay.com — websubs

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Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Сибирь

Теги : ИТ-саммит ИТ бизнес-мероприятие


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