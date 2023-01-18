Поиск подработки может привести к мошенникам

Скорее всего каждый мечтал о работе, на которой работать нужно мало, а платят много. Мошенники своей новой схемой предлагают воплотить эту мечту в реальность, предлагая подзаработать.

Схема обмана выглядит следующим образом. На электронную почту, в СМС или в мессенджерах соискателю приходит сообщение с предложением работы. Условия чаще всего более чем привлекательные: высокая зарплата, неполный рабочий день, простые задачи. Традиционно это продажа товаров и услуг через Интернет. Для уточнения деталей предлагается перейти по ссылке, которая ведет в чат с «менеджером по подбору персонала». Он, в свою очередь, может запросить у клиента данные банковской карты и номер мобильного телефона. А затем, якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе, предлагает внести вступительный взнос — например, 500 рублей. Однако эти деньги попадают к мошенникам. А данные банковской карты и номер телефона они могут использовать, чтобы взломать личный кабинет человека на сайте банка и украсть средства с его счета.

— Вас должна насторожить рассылка с предложением работы, когда просят оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести другие платежи. Скорее всего это мошенники. Если получили такое предложение о работе, ни в коем случае не отвечайте на него и тем более не сообщайте свои паспортные данные и финансовые сведения: данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны карты или код из СМС, — предупредил эксперт Сибирского ГУ Банка Росси Андрей Кутень.

Ранее редакция публиковала предупреждение для новосибирцев о новых атаках кибермошенников на портале Госуслуги.

Фото: pexels.com — George Milton