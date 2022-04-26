Главе транспортного департамента Новосибирска вновь прилетело за уборку улиц

В рамках уборки городской уличной сети профильным подразделениям города необходимо особое внимание уделить водоотводным лоткам и разделительным полосам, где в настоящее время максимально скапливается смет. Такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал в ходе оперативного совещания.

— Во время объезда фиксирую неубранный лоток, — заявил глава города, обращаясь к начальнику транспортного департамента Константину Васильеву. — То есть середину смели, убрали, а лоток не убран. Также вне внимания остается разделительная полоса. Принимайте работу по качеству, а не по количеству вывезенного смета: по состоянию дорожного покрытия и по наличию грязи и смета в лотке. Если значительная часть Красного проспекта находится в нормативе по уборке, во всяком случае центральная его часть, то та же развязка на площади Южной, на площади Будагова — в состоянии ниже всякой критики. Усильте контроль за качеством уборки.

— Когда вы перестанете искать какие-то причины и объяснения, какую-то политическую подоплеку и возьметесь за наведение порядка?! — сказал губернатор в ходе прямой линии. — Конечно, любые стройки создают неудобства. Но вряд ли эти стройки настолько глобальны, что повлияют на наличие пыли в Заельцовском, Калининском или Первомайском районе, где жители страдают от запыленности. Они видят разрушенные бордюры, сползающий с газонов грунт, огромные кучи смета и грязи в парковочных карманах, на остановках, островках безопасности, которые никто не подгребает.

Напомним, что неделей ранее качество уборки городских улиц, в том числе неубранный смет,

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, в период с 18 по 24 апреля с городских улиц вывезены 298 кубометров мусора, смета и грязи — 2,6 тысячи тонн. На уборку города 25 апреля вышли 122 единицы техники в дневную и 104 единицы в ночную смены. За сутки дорожные службы очистили Бугринский и Димитровский мосты, 267 пог. км лотковой части, 94,3 пог. км тротуаров, 58 парковок и парковочных карманов, островков безопасности. Вымыли 7200 пог. м дорожных и 6300 пог. м пешеходных ограждений. Вывезли 78 кубометров мусора.

Всего за минувшие сутки ДЭУ Новосибирска и подрядными организациями восстановлены 1506,5 кв. м дорожного полотна. Работы велись на проспекте Димитрова, проспекте Дзержинского, Северном проезде, ул. Ипподромской, Станционной, Забалуева, Котовского, Маяковского, Физкультурной, Александра Невского, Бардина, Трикотажной, Объединения, Танковой, ул. Доватора, Плотинной, Молодости.

Ранее редакция писала, что Константин Васильев был назначен на должность начальника транспортного департамента осенью 2021 года. До этого должность почти полгода была вакантной. В феврале 2022 года с должности ушел заместитель начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.