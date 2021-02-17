Продажи новостроек в Новосибирске в новом году продолжают расти

По итогам января 2021 года в Новосибирской области зарегистрировано 2048 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений, это на 41% больше, чем годом ранее: в январе 2020 года было зарегистрировано 1452 договора, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Отмечается, что в отношении большей половины всех договоров участия в этом году предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счета-эскроу, когда как в январе 2020 года доля таких договоров не превышала и 10%.

В среднем в январе 2021 года ежедневно регистрировалось порядка 136 договоров участия, такие же объемы в регионе зафиксированы были в августе-сентябре прошлого года, когда повышенный спрос на новостройки начал расти в связи с возможностью участия в государственных программах получения льготной ипотеки.