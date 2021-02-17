Мэрия Новосибирска и СГК ведут переговоры о концессии на теплосетях

Об этом накануне шла речь на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска. 2,5 млрд рублей из запланированных 5,5 млрд рублей СГК планирует направить на развитие теплосетей в первые три года действия 10-летнего концессионного соглашения.

Содержание проекта концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Новосибирска 16 февраля представил депутатам и представителям общественности директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Колмаков. Ранее, в конце прошлого года, на площадке Совета депутатов прошло обсуждение расторжения старых концессионных соглашений.

В конце декабря прошлого года СГК обратилась в мэрию Новосибирска с предложением заключить концессионное соглашение в отношении всего муниципального имущества, предназначенного для теплоснабжения города. Инициатива обусловлена необходимостью долгосрочных и объемных инвестиций, чтобы обеспечить достаточный уровень надежности теплосетевого хозяйства города.

По данным аналитиков, в Новосибирске доля сетей, нуждающихся в замене, составляет 70,4% от общей протяженности всех теплосетей города.

Цена 10-летнего концессионного соглашения составит 5,5 млрд рублей. Такой объем средств возможно вложить в модернизацию теплосетевого комплекса города без увеличения тарифа, пояснил Андрей Колмаков.

Средства по соглашению запланированы на несколько ключевых направлений.

Основную часть средств — 1 млрд 998 млн рублей — компания планирует вложить в техперевооружение и реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью 50 км. В аналогичные работы на магистральных теплосетях протяженностью 18,5 км СГК предлагает инвестировать 1,4 млрд рублей. Таким образом, суммарно компания направит на восстановление теплосетей 3,4 млрд рублей.

На реконструкцию 129 ЦТП, в том числе на восстановление циркуляции горячего водоснабжения, запланировано более 1,2 млрд рублей.

Затраты на строительство восьми новых газовых блочно-модульных котельных вместо подвальных котельных на угле, а также реконструкцию и переключение котельных составят около 900 млн рублей. Наиболее значимым и сложным проектом является замещение котельной Новосибирского электровозоремонтного завода (НЭРЗ) мощностями ТЭЦ-5. Для этого замещения СГК построит 3,2 км новых теплосетей. Завод два года назад уведомил власти города о намерении отказаться от теплоснабжения жилого района, расположенного за пределами промышленной площадки завода. В настоящее время котельная НЭРЗ отапливает не только завод, но и порядка 80 многоквартирных домов.

2,5 млрд рублей из 5,5 млрд СГК планирует направить в теплотранспортный комплекс в первые три года действия концессионного соглашения, заявил Андрей Колмаков.

Окупить вложения СГК планирует за счет повышения надежности теплосетей, пояснил депутатам директор по тепловым сетям СГК Антон Баев: «Это компенсация за счет улучшения внутренней экономики». В настоящее время в тарифе учтены потери тепла в объеме 21%, а фактические потери на ветхих теплосетях доходят до 24%.

По словам Антона Баева, Новосибирск пока проигрывает соседним городам по состоянию трубопроводов: «Суммарная протяженность теплосетей СГК в шести регионах — 11 тысяч км, около 30% приходится на Новосибирск. При этом на город приходится половина количества всех дефектов на трубопроводах».

— Мы заинтересованы в стратегическом партнере, который будет обслуживать муниципальные теплосети. Исторически сложилось, что таким партнером для города много лет является компания Сибэко, которая в настоящее время входит в СГК, — отметил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.

По словам руководителя департамента, условия, предложенные СГК, в настоящее время обсуждаются на специальной комиссии. К 1 марта городские власти планируют представить свои корректировки к соглашению, предложенному энергокомпанией. Депутаты городского совета внесут свои предложения до 24 февраля.

В этом году пройдут необходимые конкурсные процедуры на заключение концессионного соглашения.