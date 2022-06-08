IBM окончательно покидает Россию, а продавец Samsung и Apple остается, но планирует закрыть значительное число магазинов

IBM, один из крупнейших производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, прекращает работу в России. Заявление об этом сделал генеральный директор компании Арвинд Кришна.

— К этому контенту больше нет доступа, — говорится на сайте при попытке входа с российского IP-адреса.

По словам главы корпорации Арвинда Кришны, процесс приведет к увольнению работающих в РФ сотрудников. Кришна подчеркнул, что руководство компании считает такой подход «правильным и необходимым».

В начале марта глава IBM объявил о «приостановке всего бизнеса в России» на фоне событий на Украине. По словам Кришны, данное решение было принято, чтобы у компании была возможность «оценить долгосрочные перспективы, продолжая выплачивать зарплату и поддерживая сотрудников в России».

— По мере усугубления последствий войны и роста неопределенности относительно ее влияния в долгосрочной перспективе мы приняли решение планомерно свернуть деятельность IBM в России, — заявил глава компании.

Компания Inventive Retail Group, которая занимается продажами продукции Apple, Lego, Samsung и Nike, остается на российском рынке, но хочет закрыть значительное число магазинов, сообщил глава компании Тихон Смыков, передает ТАСС.

— Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться. Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни, — поделился Смыков.

Глава Inventive Retail Group добавил, что в условиях разрешенного параллельного импорта товаров в Россию важно, чтобы переход на новую схему не привел к «тотальной деградации качества продукции». В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта (ввоза товаров без разрешения правообладателя) в Россию по отдельным видам продукции. В начале мая Минпромторг согласовал параллельный импорт 50 групп товаров.

Ранее компания Inventive Retail Group уже подтвердила закрытие части магазинов Lego в России. В фирме заявили, что некоторые магазины будут временно закрыты из-за дефицита товаров, поскольку после начала военной спецоперации на Украине поставки продукции в Россию прекратились.