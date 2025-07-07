Продажи в новых условиях: что работает в меняющемся потребительском рынке

Участники обсудили трансформацию потребительского поведения, влияние внешней среды на бизнес-процессы и эффективные стратегии работы с клиентом в новых условиях.

Эксперты отметили, что современные покупатели полностью контролируют процесс выбора и взаимодействия с брендом, а традиционные модели продаж больше не соответствуют текущим реалиям. Сегодня продавец должен адаптироваться к ожиданиям клиента, выстраивая коммуникацию на основе ценности, доверия и персонального подхода.

Алексей Косточка, директор компании «Онтайм», поделился принципами своей 30-летней практики. Он отметил эффективность «принципа маховика»: значительные усилия на старте позволяют в дальнейшем развивать продажи за счёт накопленного импульса. Классическая модель продаж в пять этапов, по его мнению, остаётся актуальной, но требует системного и качественного исполнения. Косточка также подчеркнул важность регулярного анализа промежуточных достижений и постоянного поиска новых каналов сбыта, включая нестандартные решения.

Софья Сапронова, серийный предприниматель и владелец ряда event-компаний, рассказала о своём опыте преодоления кризисов, которые не только не ослабили её бизнес, но стали источником новых идей.

Она акцентировала внимание на необходимости активного продвижения, даже если продукт качественный: «Если вас не знают — вас не покупают». Кроме того, Сапронова подчеркнула важность привлечения сильных управленцев и справедливого уровня оплаты труда как фактора устойчивого роста.

Ольга Рузалёнок, маркетолог и соавтор образовательных программ для госсектора, осветила потенциал использования искусственного интеллекта в продажах. По её словам, задача ИИ — автоматизировать рутинные задачи, позволяя продавцам сосредоточиться на установлении качественного контакта с клиентом. Однако живое общение по-прежнему остаётся важнейшим элементом взаимодействия.

Также участникам был представлен видеоспич Александра Быкова, владельца компании «Бизнес-Партнёр». В рамках выступления он предложил конкретные инструменты для аналитики в сфере продаж и продемонстрировал алгоритмы, которые можно применять в повседневной работе.

Заседание прошло в насыщенном формате с участием практиков, обменом кейсами и дискуссиями по текущим вызовам отрасли. По завершении встречи участники проголосовали за темы 10-го сезона, приняли участие в розыгрыше от партнёров и завершили мероприятие в неформальной обстановке с праздничным тортом.