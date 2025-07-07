Андрей Травников поручил провести анализ инвестиционной привлекательности региона

В правительстве Новосибирской области рассмотрели вопросы равномерного инвестиционного развития региона. С профильным докладом выступил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минэкономразвития пересмотреть методику составления рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных образований.

— Надо сделать этот рейтинг более справедливым, чтобы определяющим фактором был не объём инвестиций, а создание условий для ведения бизнеса. Мы понимаем, что тягаться с Новосибирской агломерацией, с Новосибирским районом отдалённым муниципальным образованиям по объёму инвестиций невозможно. Если внутри агломерации сегодня инвестпроект стоимостью один миллиард рублей – это средняя планка, то в каких-то северных и западных районах и 100 миллионов – уже большое достижение, и оно тоже заслуживает адекватной оценки, — отметил глава региона.

Напомним, Новосибирская область за 11 лет поднялась в Национальном инвестиционном рейтинге с 57 места на 11 место. Регион показал наибольшую динамику прироста — 3,33% и вошёл в десятку лидеров по приросту интегрального индекса. За это область была отмечена президентом России Владимиром Путиным на минувшем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Согласно результатам рейтинга, Новосибирская область имеет показатели выше среднероссийских по нескольким направлениям. Среди них: развитие рынка конкуренции, кадровые трудовые ресурсы и экспортная деятельность.

Новосибирская область – лидер среди регионов Сибири по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, их обороту, объёму инвестиций в основной капитал, а также количеству занятых. В 2022 году оборот малого и среднего бизнеса превысил 2 трлн 250 млрд рублей – это более половины оборота всех организаций области. Вклад МСП в валовый региональный продукт превышает 30%.

Стоит отметить, что муниципальный инвестиционный стандарт внедрен в 35 районах Новосибирской области.