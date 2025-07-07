В Новосибирской области только на половине диких пляжей есть посты спасателей

В Новосибирской области сегодня открыто семь официальных пляжей, где можно купаться. В Новосибирске это «Бумеранг», Детский пляж, Галечный пляж, зона отдыха «У моря Обского» и Бугринская роща. Также можно посетить озеро Кривое в Карасукском районе и курорт «Озеро Карачи» в Чановском районе.

Тем не менее, многие новосибирцы предпочитают отдыхать в неофициальных местах. За такими любителями приключений не всегда могут уследить сотрудники МЧС, так как спасательные посты есть не везде.

– Из 118 диких мест отдыха, рекомендованных для контроля спасателей, оборудовано только 60. Из 23 пляжей работают 21, – отмечает Виктор Орлов, руководитель ГУ МЧС по Новосибирской области.

Стоит отметить, что 4 июля на Бугринской косе в Новосибирске утонул 19-летний молодой человек. Двое юношей оказались в воде, одного удалось спасти, а второй не выжил. Тело погибшего обнаружили на следующий день сотрудники спасательной службы.

С начала лета, по данным ГУ МЧС по региону, в Новосибирской области погибли на воде 17 человек, пятеро из них — дети.

По информации на 5 июня 2025 года,471 место в Новосибирской области включено в реестр мест неорганизованного отдыха, или диких пляжей.

Ранее редакция сообщала о том, чем опасно купание на диких пляжах. В пляжных зонах специалисты Роспотребнадзора регулярно оценивают безопасность воды.