Продлеваем жизнь розе

Секрет качественного букета

Прежде чем приступить к изучению рекомендаций, помогающих продлить жизнь растениям, стоит отметить, что в основе любой удачной цветочной композиции находятся только свежие цветы. Конечно, можно отвлечь внимание от поникших бутонов большим объемом бумаги или ярким декором, чем нередко пользуются недобросовестные продавцы. Поэтому важно уметь выбирать свежие цветы, при транспортировке и хранении которых соблюдались определенные условия. К тому же если пользоваться такой услугой, как доставка цветов, стоит выбирать проверенные компании. Вопрос, как сделать так, чтобы как можно дольше сохранить презентабельный вид роз, относится только к свежим растениям.

Как сохранить срезанные розы

После того как розы были приобретены или подарены, не стоит сразу спешить ставить их в воду. Если они находятся в цветочной упаковке, не нужно сразу же вскрывать ее. Лучше дать возможность срезанным розам какое-то время «прийти в себя» за счет имеющегося внутри искусственного микроклимата. Потом следует осмотреть стебли растений. Обычно в магазине их очищают от нижних шипов и лепестков. Это делается не только для того, чтобы цветы было удобно собрать в букет, но и для того, чтобы шипы и листья, находясь в воде, не мешали розам поглощать жидкость и не уменьшали ее испарение. К тому же лишняя листва может способствовать развитию гнилостных бактерий.

Поскольку роза, после того как покинула прилавок магазина, какое-то время находилась без воды, следует освежить ее срез. Его делают под углом 45 градусов, и сразу же после этого цветок ставят в воду во избежание закупоривания воздухом пор и для лучшего поглощения растением жидкости. Кстати, о воде. Большим преимуществом будет отстоявшаяся жидкость, без хлора. К тому же розы, впрочем как и многие растения, предпочитают прохладную воду.

Существуют различные мнения, стоит ли добавлять что-то в вазу, чтобы продлить свежесть растений. Одни специалисты категорично настроены против таких мер, другие предлагают использовать для этого аспирин (полтаблетки на 1,5-2 литра воды) или сахарный песок (примерно 2 столовые ложки на вазу), который, по их мнению, обеспечит цветок необходимой глюкозой и питательными веществами. Чтобы быть уверенным в качественной подкормке для срезанных растений, ее стоит присмотреть в цветочном магазине и действовать уже согласно приложенной инструкции.

Воду в вазе необходимо менять раз в два дня. И делать это осторожно, чтобы жидкость не попала на бутоны. Иначе они могут покрываться черными пятнами, что скажется на их внешнем виде. Следует промывать вазу и кончики стеблей, обновляя каждый раз их срезы.

Так же ответственно флористы советуют относиться к выбору вазы. Ее высота должна быть такой, чтобы две трети цветочных стеблей находились в воде. К тому же керамическая ваза не пропускает свет, и вода в ней останется свежей дольше.

Розы, как и любые другие цветы, не любят прямых солнечных лучей и сквозняков. Лучше их поставить в прохладное помещение или хотя бы на ночь убирать в такое. Розы можно на время положить в большую емкость, например ванну, наполненную холодной водой, а утром снова поставить в вазу. Стоит избегать резких перепадов температур, губительных для растений.

Не следует помещать розы в одну вазу с другими цветами, которые будут оказывать на них угнетающее действие. Так же негативно скажется соседство с фруктами. Выделяемый ими этилен сократит период свежести растений.

Соблюдение специальных правил поможет продлить срок жизни свежей розы, который в зависимости от ее сорта может варьироваться от 8 до 20 дней.