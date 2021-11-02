Бенсер — лаборатория №1 по ремонту ключей Мерседес

Для водителя это обеспечивает дополнительное удобство – можно не только открыть дверь машины, не вынимая ключ из кармана, но и запустить двигатель.

Электронный ключ становится своего рода пропуском, который определяет охранная система. Нажимая всего одну кнопку на брелоке, владелец может открыть крышку багажника либо двери, поставить/снять авто с сигнализации, выполнить другие действия.

С течением времени замки зажигания из обычных механических переключателей цепей стали настоящими электронными блоками управления. Их задача – обеспечить коммуникацию между главными ЭБУ автомобиля. В замок зажигания встраивается иммобилайзер, разрешающий старт мотора. Несмотря на обилие электроники и продуманность, в работе техники не исключены сбои. Разобраться с причинами неполадок и устранить проблему с ключами зажигания Mercedes помогут мастера лаборатории Benser на сайте https://benser.ru.

Проблемы с ключами Мерседес

У автоключей, как и у других элементов автомобиля, имеется свой срок эксплуатации. В большинстве случаев из строя выходят отдельные компоненты, что требует ремонта и восстановления.

Основной признак неисправности ключа Мерседес – проблема с доступом в машину или запуском двигателя. Машина перестает отзываться на сигналы ключа либо делает это с перебоями. Источник проблемы может быть разным – от выхода из строя ЭБУ до неисправности одной из деталей ключа:

программный сбой микропроцессора;

проблемы с внутренней антенной;

выработка ресурса аккумулятора;

неполадки внутренней платы.

К отдельной категории неисправностей относятся механические повреждения ключа. Корпус автоключа Мерседес весьма чувствителен к внешним воздействиям, устройство способно выйти из строя даже при падении с малой высоты.

Восстановление и замена ключей

В лаборатории Benser любой ремонт ключей начинается с диагностики неполадок, что позволяет установить причину неисправности. Работы по восстановлению ключей включают в себя перепрошивку электронных компонентов с заменой/восстановлением цифрового кода, перенастройку ЭБУ, замену микропроцессора из-за остаточного износа либо повреждения.

Мастера лаборатории, работающие с электроникой – настоящие профессионалы своего дела, обладающие огромным опытом и навыками в устранении неполадок ключей Мерседес любой сложности. Уровень сервиса и качество обслуживания определяют многочисленные положительные отзывы, полученные от благодарных клиентов лаборатории.