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Продлить льготную и расширить семейную

  • 30/12/2022, 09:51
Автор:
льготная и семейная ипотеки
Мишустин подписал распоряжения по ипотекам.

Михаил Мишустин подписал Постановление, согласно которому действие госпрограммы «Льготная ипотека» продлевается еще на полтора года — до 1 июля 2024 года, сообщает пресс-служба Правительства. При этом ставка по этой программе с 1 января 2023 года будет увеличена с 7% до 8% годовых.

Отмечается, что получить льготный ипотечный кредит по этой ставке можно будет по –прежнему на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Напомним, что максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб. Для остальных регионов России — 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 15%.

Чтобы раздвинуть границу возможностей в выборе жилья, с 1 мая текущего года был увеличен максимальный размер в рамках госпрограммы «Льготная ипотека» — до 30 млн и 15 млн руб. соответственно.

При этом ставка для кредита в пределах 12 млн и 6 млн руб. субсидируется государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой (банком или застройщиком) ставке.

Кроме того, в соответствии с новым постановлением, также расширены условия госпрограммы «Семейная ипотека». Раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, теперь же программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Что самое важное, сроки их рождения больше не имеют значения.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» останется прежней — 6% годовых. А размеры кредитов такие же, как и для «Льготной ипотеки».

Ранее редакция сообщала, что Центробанк предложил изменить условия льготной ипотеки.

Фото: pexels.com — MART PRODUCTION

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Рубрики : Финансы Общество Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : семейная ипотека Правительство РФ льготная ипотека


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