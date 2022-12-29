Стал известен победитель тендера на монтаж систем озвучивания праздников на площади Ленина

«Городская дирекция творческих программ» подвела итоги конкурса на поставку и монтаж сети электроснабжения и систем связи системы озвучивания праздников на площади Ленина в городе Новосибирске, говорится на сайте госзакупок. Победителем признано ООО «Производственная компания новосибирское антенно-кабельное телевидение и вещание».

Согласно документации, компания стала единственным участников торгов. Стоимость контракта составила 5,4 млн рублей, что на 9 тысяч меньше начальной цены, установленной заказчиком. Подрядчик будет оказывать услуги до 28 апреля 2023 года.

Напомним, в этом году Новосибирск получил статус «Новогодней столицы России». Это проект Министерства культуры России. Мероприятия в городе стартовали с 1 декабря.

ООО «Производственная компания новосибирское антенно-кабельное телевидение и вещание» (ООО «Новактив») образована в 2017 году. Основным видом деятельности ОКВЭД является производство электронных печатных плат. Учредителем и руководителем компании является Алексей Чехов. Согласно данным testfirm.ru, выручка компании за 2021 год составила 67,1 млн. руб. (-15.8% за год), активы на 31 декабря 2021 год 49,6 млн. руб. (+40% за год), чистые активы на 31 декабря 2021- 2,34 млн. руб. (+75% за год) чистая прибыль за 2021 год — 1 млн. руб.

Ранее редакция рассказывала о том, как города Сибири готовятся к встрече Нового года.