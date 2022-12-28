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Центробанк предложил изменить условия льготной ипотеки

  • 28/12/2022, 12:50
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Центробанк предложил изменить условия льготной ипотеки
В частности, запретить одному заемщику брать льготную ипотеку дважды.

Следует предусмотреть, чтобы льготной ипотекой можно было воспользоваться только один раз, отметила в беседе с «Известиями» директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

— Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается, — пояснила Данилова.

В декабре замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов заявлял, что регулятор придерживается идеи постепенного завершения льготной программы ипотечного кредитования. Он подчёркивал, что строительная отрасль «подсела как на иглу на льготную ипотеку», но при этом прекращение программы в настоящее время будет «серьезным ударом» для застройщиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал поручение продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Вместе с тем ставка по ней увеличится с 7% до 8%.

Кроме того, глава государства также указал расширить доступ к семейной ипотеке на семьи, где минимум двое детей не достигли возраста 18 лет.

Ранее редакция сообщала, что в случае отмены льготной ипотеки новосибирским семьям придется отдавать половину дохода за кредит.

Фото: pexels.com — Ketut Subiyanto

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : центробанк покупка жилья льготная ипотека


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