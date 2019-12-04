Проект «Браслет помощи» набирает обороты в Новосибирске

Новосибирск стал первым городом, где при поддержке департамента по социальной политике мэрии реализуется проект «Браслет помощи», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

С июня 2019 года в центрах социального обслуживания населения Новосибирска раздают идентификаторы QRepublik. На нейлоновом браслете есть QR-код, считав который при помощи смартфона, можно увидеть информацию о хронических заболеваниях человека, перенесенных им операциях, аллергии, группе крови, а главное – получить контакты его близких и возможность сразу с ними связаться.

— В экстренной ситуации всю необходимую информацию немедленно получают врачи, оказывающие срочную помощь. Достаточно лишь считать код с помощью мобильного телефона. Можно сразу идентифицировать человека, потерявшего сознание, какое у него заболевание и понять, как ему помочь. Кроме того, факт считывания передается и в органы полиции с указанием места считывания. Это ноу-хау в нашем проекте, — уточняет начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

По ее словам, каждый обладатель такого идентификатора регистрирует QR-код на сайте QRepublik и вносит в систему свои медицинские данные. Важно, что доступ к этой информации надежно защищен, а факт считывания передается в службы экстренной помощи с указанием места. Статистика ведется ежедневно, все сканирования фиксируются, в среднем за неделю происходит 40-50 обращений к системе.

Сейчас браслеты раздают людям из группы риска – с подозрением или после инсульта, страдающим сахарным диабетом, деменцией, эпилепсией, артериальной гипертензией и другими заболеваниями. Но браслет помощи нужен не только тем, кто болен, но и тем, кто здоров – это гарантия безопасности на случай чрезвычайного происшествия. К проекту подключаются метрополитен, «Скорая помощь», медицинские учреждения – так эта технология входит в привычную жизнь горожан.

За шесть месяцев муниципалитет закупил около 10 000 браслетов, часть идентификаторов безвозмездно предоставил разработчик – компания QRepublik. В ближайшее время департамент по социальной политике мэрии города планирует приобрести еще 2000 браслетов помощи для раздачи благополучателям. В будущем выдавать устройства будут не только пациентам, но и одиноким подопечным социальных центров, беременным женщинам и детям.

Проектом заинтересовалась Новосибирская муниципальная аптечная сеть. Там закупили первую партию насадок на ремешки для часов и силиконовые варианты браслетов для детей. Теперь у горожан есть возможность купить эти устройства в аптеке у дома, цена браслета – 1300 рублей, ни зарядки, ни дополнительного обслуживания не требуется.

Фото: Юлия Данилова