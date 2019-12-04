Ученые прогнозируют новые аварии на теплосетях Новосибирска

О коррозии сетей как первопричине аварий говорят и новосибирские ученые, которые предупреждают о новых порывах.

— Аварии будут происходить в центре Новосибирска, так как в этом районе высоко расположены грунтовые воды, не везде проложена ливневка, есть проблемы с хаотичной застройкой, — перечисляет ведущий научный сотрудник Института экономики и промышленного производства Юрий Воронов. — На улице Комсомольской в Северо-Чемском жилмассиве, по одной из версий, причина аварии — несанкционированная работа автомоек. Они являются серьезными источниками гидроударов в сетях из-за незаконной врезки. К примеру, авария на улице Стофато около дома 1-А произошла на участке, как раз расположенном между автомойками.

По словам ученого, прогнозы происшествий в других районах Новосибирска также оправдываются.

— Я прогнозировал аварию в начала ноября на площади Труда — и там были затоплены 40 гаражей. Причина — отсутствие ливневой канализации и хаотичная застройка, — сообщает Воронов. — По моим прогнозам, авария должна была произойти в центре Федоровских болот Ленинского района. Он произошла на улице Фасадной. Следующие будут, скорее всего, по улице Забалуева и далее в районе двенадлцати Порт-Артурских переулков.

По информации представителей органов власти, проблемы с состоянием теплосетей актуальны не только для областного центра, но и в ряде других городов региона.

— Они стали появляться в Искитиме, — говорит представитель министерства ЖКХ и энергетики области Евгений Авдеев. — Системы городов выработали весь ресурс надежности. Мегаполисам, при всей цифровизации отрасли, никуда не деться от ремонта и перекладки труб. Иначе мы получим аварии с гибелью людей.

В ресурсоснабжающей организации заявляют, что теоретически на перекладку всех городских теплосетей в Новосибирске сегодня требуются около 87 млрд рублей. Таких средств у компании нет, и вопрос — где их взять — остается открытым.

Общественники, эксперты и энергетики ищут компромисс — говорит директор ООО СГК Андрей Колмаков. — В следующем году мы запланировали увеличить объем ремонта минимум в два раза в стоимостном выражении и в протяженности в километрах (8- 10 километров). Это серьезные участки, с перекрытием дорог. Будем решать, как выполнить поставленные задачи с минимальными проблемами и неудобствами. При этом в тарифе на ремонт заложены 400 млн рублей, как и в 2004 году, то есть 16 лет назад!

Напомним, что попытки заложить инвестиционную составляющую в тариф послужили поводом судебного разбирательства между УФАС и областным департаментом по тарифам. В конце ноября Арбитражный суд Москвы принял сторону департамента по тарифам, посчитав это решение незаконным. Постановление суда в силу пока не вступило.

Не исключает возможного пересмотра решения и депутат заксобрания, зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. При этом, по словам собеседника InfoPro54, даже если судебное решение останется в силе, перерасчет переплат граждан за прошедшие полгода маловероятен.

— Я пока решение суда не видел, — говорит депутат. — Просто я знаю по собственному опыту, что обратного пересчета не бывает. Скорее всего, сумма платежа сохранится. Напомню, вопрос шел о борьбе не за сам тариф, а за то, чтобы в него включалась валовая выручка — 220 млн рублей. Сегодня отстояли, что включать ее не надо. Это повлечет снижение тарифа. Надо понять, когда это вступит в силу. Посмотрим, что будет.

Пока нет ясности с тарифом в Новосибирске, рассматривают альтернативные и менее затратные способы того, как в условиях дефицита средств не оставить город без тепла. В частности, руководители ряда предприятий заявили о готовности создавать собственные котельные. Об этом сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

— Многие предприятия прямо заявляют: «У нас сегодня нет гарантии, что мы не попадем в зону отключения и не понесем из-за этого убытки», — говорит чиновник. — Наиболее продвинутые директора ставят вопросы о необходимости создания локальных котельных. Этот же вариант рассматривают собственники ряда бизнес-центров. Мне кажется, такой вариант развития теплосистемы города тоже нужно рассматривать. Не всегда выгодно тянуть на огромное расстояние теплотрассы, так как при этом неизбежны огромные потери. В других городах мира количество локальных котельных больше, каждый небоскреб отапливается отдельно.

В СГК не исключают, что в ряде случаев локальные котельные могут стать выходом из ситуации.

— Я был на предприятии, где работает котельная на солярке, — рассказывает Андрей Колмаков. — Они сжигают по пять бензовозов в месяц. Но это достаточно богатое предприятие, и оно может себе это позволить. Если говорить только про топливо, то чтобы выработать одну гигакалорию, надо сжечь определенное количество газа или угля. Собственник предприятия должен определиться, как это скажется на себестоимости конечной продукции, будет ли она конкурентоспособна на рынке.

Что касается собственно теплосетей, то в ходе круглого стола ученые поделились своим видением того, как их содержать и ремонтировать с меньшими затратами для ресурсоснабжающей организации.

По информации ООО «Сибирская генерирующая компания», объем капитального ремонта теплосетей в 2020-м, вероятнее всего, превысит объем 2019 года (775 млн рублей). Это позволит модернизировать 0,5-0,8% теплосетей при потребности на уровне 4-6%.