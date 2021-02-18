Проект по формированию трансграничных коридоров в Сибири выбился из графика

— Проект МАСС по формированию экспортно-ориентированных трансграничных коридоров идет очень тяжело, он выбился из графика. С одной стороны, наши угольные и зернопроизводящие регионы испытывают настоящий голод в связи с пропускной способностью Транссиба. С другой, Транссиб — это дорога, которая должна обеспечивать связь Востока и Запада, и президент РФ ставит задачу настроить ее работу таким образом, чтобы контейнерные перевозки в течение 7 дней шли от Владивостока до Калининграда. В такой ситуации шансов для расширения Транссиба для перевозки угля и зерна мало, — констатирует председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников.

Чтобы решить вопрос с транспортировкой грузов, МАСС сейчас смотрит дорогу Красноярск-Кызыл через Монголию в Китай, изучает варианты грузоперевозок через Республику Алтай — через горный проход в сторону Урумчи.

— Этот восточный вектор очень тяжело идет, так как пока у нас другого объема экспорта, кроме сырьевого, очень мало, — поясняет Гусельников. — Совет МАСС поставил цель: подготовить комплексное предложение в виде распоряжения правительства и комплексного инвестиционного проекта с обоснованием. Главного звена, ради которого стоит строить эти трансграничные коридоры по несырьевому экспорту, нет. Мы пытаемся его спрогнозировать.

Программа «Развития сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров» обсуждалась в ноябре 2019 года на заседании «большого» совета МАСС. Эксперты отмечали, что низкая пропускная способность транспортных коридоров не позволяет нарастить физические объемы поставок. Преобладание многотоннажной низкомаржинальной продукции не позволяет увеличить объемы экспорта в денежном выражении. В рамках проекта планировалось построить прогнозную схему экспортных грузоперевозок, обеспечивающую для каждого региона МАСС-участника проекта оптимальный способ доставки продукции на экспорт.