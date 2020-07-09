Проект по созданию четвёртого моста через реку Обь возглавил рейтинг устойчивости рынка ГЧП в условиях пандемии

Исследовательская группа InfraOne Research опубликовала «Рейтинг устойчивости инфраструктурных проектов». Эксперты проанализировали возможности уже запущенных концессионных и ГЧП-проектов объёмом более 1 млрд руб. противостоять экономическому кризису, спровоцированному пандемией. Большинство проектов Группы «ВИС» вошли в ТОП-10 рейтинга. Среди факторов, влияющих на оценку устойчивости, авторы учитывали регион, уровень и стадию реализации проекта, а также наличие информации о нём в публичном пространстве и финансовую устойчивость компании-концессионера, сообщили в пресс-службе компании.

— Перечень концессий из более чем 130 проектов возглавил проект по созданию четвёртого моста через реку Обь, реализуемый холдингом в Новосибирске. Он оценён аналитиками в максимальные 8,5 баллов из 10 возможных. В первую десятку устойчивости концессионных проектов также вошли автодорога Виноградово – Болтино – Тарасовка в Московской области, автодорога «Обход Хабаровска» и мост через Калининградский залив, в которых концессионерами выступают компании холдинга, — говорится в сообщении.

В сфере ГЧП к наиболее неподверженным факторам кризиса отнесены три проекта Группы «ВИС» из семи. Это создание сети поликлиник в Новосибирске, SMART-поликлиника, Государственная филармония и Арктический центр эпоса и искусств в Якутске.

— В целом инструмент концессий и ГЧП выглядит в кризисных условиях эффективным почти на всех стадиях и для инвестора, и для государства, поскольку защищенными чувствуют себя обе стороны, а в случае проблем по проекту у них есть возможность договориться, — отмечают авторы рейтинга.

По их мнению, положительное влияние на оценку устойчивости оказывает присутствие компании в списке системообразующих организаций. Решение о включении Группы «ВИС» в этот перечень принято недавно. Этот фактор рассматривается не только как индикатор состояния экономики, но и как перечень компаний, помощь которым в случае необходимости может быть оказана в первую очередь.

Фото с сайта Группы «ВИС»