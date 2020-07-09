Стартапам, нацеленным на развитие НОЦ, пообещали поддержку

Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области приглашает инновационные предприятия региона принять участие в конкурсе на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Конкурс направлен на кооперацию инновационных компаний региона с ведущими научными и образовательными организациями, обладающими уникальными исследовательскими компетенциями и высоким экспертным потенциалом. Это дополнительный инструмент поддержки инновационных компаний, стартапов, малых инновационных предприятий региона, в том числе команд, которые будут работать в рамках создания НОЦ. Благодаря системным мерам поддержки научно-технической и инновационной деятельности, реализуемым в регионе, будут выработаны новые технологии и продукты, конкурентоспособные на российском и мировом уровне, — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Как прокомментировали в миннауки региона, конкурс объявлен на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия.

В конкурсе могут принять участие субъекты инновационной деятельности, осуществляющие трансфер и коммерциализацию технологий посредством реализации научно-прикладных и инновационных проектов с участием государственных научных или образовательных организаций, а также организации, участвующие в реализации «флагманских» проектов программы реиндустриализации экономики региона до 2025 года.

С победителями конкурсного отбора будут заключены соглашения о реализации проектов стоимостью до 3 млн рублей в год, за счет средств областного бюджета. Дополнительным условием является соразмерное финансирование получателем субсидий реализуемого проекта за счет собственных средств. Для проектов, выполняемых в рамках коммерциализации, размер ежегодной субсидии составляет до 5 млн рублей. Общий срок реализации проекта – один или два года.

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