ДОМ.РФ выставил на торги профучилище в Новосибирске

ДОМ.РФ на электронном аукционе реализует имущественный комплекс в Новосибирске, по адресу: улица Сухановская, д. 6. В его состав входит земельный участок площадью 1,90 га и нежилое здание площадью 7715,4 кв. м, сообщили в пресс-службе компании. Участок относится к землям населенных пунктов. Судя по документации, в здании ранее находилось профессиональное училище № 58. Объект находится в неудовлетворительном физическом состоянии. Техническое состояние инженерных систем также неудовлетворительное, отсутствуют зарезервированные мощности, требуется новое подключение к внешним инженерным сетям через процедуру технологического присоединения, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Отмечается, что имущественный комплекс окружен многоквартирными и индивидуальными жилыми домами. Рядом находится школа и детский сад. В шаговой доступности – парк культуры и отдыха «Сосновый бор». Рядом расположена остановка общественного транспорта. На автомобиле путь от земельного участка до центра Новосибирска занимает 15 минут. Торги состоятся 24 июля 2020 года. Заявки на участие принимаются до 20 июля. Начальная цена лота составляет 49,8 млн рублей, задаток – 9 960 000 рублей.

Напомним, что компания ДОМ.РФ в рамках 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями. В настоящее время агентские полномочия ДОМ.РФ установлены в отношении земельных участков и объектов недвижимости в большинстве регионов России.

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