В НГТУ НЭТИ создали прибор, который прогнозирует обрушения горной выработки

Прибор, разработанный магистрантом РЭФ (по совместительству — инженером Института горного дела СО РАН) Иваном Смирнягиным под руководством старшего преподавателя кафедры конструирования и технологии радиоэлектронных средств Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Алексея Бизяева, поможет спрогнозировать обрушение в горной выработке, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Отмечается, что прибор позволяет получить информацию об обрушении раньше, чем существующие аналоги, и при этом является более компактным. Разработка уже успешно прошла испытания на горнодобывающих предприятиях Кузбасса: Таштагольском руднике, Шерегешевском месторождении и на шахте имени Кирова в Ленинск-Кузнецке.

По словам Ивана Смирнягина, принцип работы прибора основан на улавливании электромагнитных волн, которые излучает горная порода в процессе разрушения, и эти данные позволят вовремя принять меры, разгрузить участок массива горной выработки.

— Уникальность разработки заключается в том, что форма сигнала и степень опасности отображаются на дисплее прибора в реальном времени, — уточнил Иван Смирнягин.

Аппаратура регистрации электромагнитного излучения: портативный прибор, с помощью которого можно прогнозировать динамические проявления горного давления в виде горных ударов и провести комплекс мероприятий по его предупреждению.

— Это поможет обеспечить безопасность проведения горнодобывающих работ и будет актуально на шахтах, рудниках, при диагностике старых строений, которые могут обрушиться из-за повышенного трещинообразования в основании, — комментирует разработчик.

Научный руководитель проекта, старший преподаватель кафедры конструирования и технологии радиоэлектронных средств НГТУ НЭТИ Алексей Бизяев отметил, что уникальность прибора в его способности собирать данные, по которым можно построить нейронную сеть и сделать процесс выставления прогноза динамических проявлений горного давления самообучающимся.

— Аналогичные приборы построены на других физических явлениях и требуют контакта с породой, либо вовсе основаны на разрушающих породу действиях, которые нужно проводить очень тщательно и длительное время. Для предприятий отрасли горнодобычи важно, что новым прибором можно делать замеры на любом участке разрабатываемого массива очень быстро, безопасно и надежно, — отметил Бизяев.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ. автор- Алексей Бизяев