Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Территория Линево развивается не опережающими темпами

В Минэкономразвития РФ заявляют, что ТОСЭР «Линево» находится в числе наиболее отстающих территорий в Сибири из претендующих на этот статус.
  • 02/12/2019, 17:40
Автор: Евгения Серёгина
KEiA9QP7AqT2pd48dX0ukydt3G2XSeTk
«Успешный бизнес хотел бы стать резидентом ТОСЭР, но ОКВЭД не позволяет этого сделать».

Из ранее анонсированных резидентов рабочего поселка Линево (как территории устойчивого развития) до «финиша» и официального статуса пока дошла только одна компания-инвестор. По информации регионального правительства, еще с шестью возможными компаниями проводятся переговоры. Об этом на совещании сообщил полпред президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло.

— Этого недостаточно, — считает полпред.  Линево имеет хороший потенциал для развития. Это вложенные инвестиции, количество рабочих мест и так далее. В итоге получается: мы выходим с инициативой, убеждаем федеральные органы исполнительной власти, что это надо, подключаем фонд развития и… не выполняем свои обязательства. Мы должны понять, что нереализация условий ТОСЭР — это неисполнение обязательств. Дальше это недополученные выгоды, в том числе в бюджет.

Как отмечают в Минэкономразвития РФ, ТОСЭР «Линево» находится в числе наиболее отстающих территорий в Сибири из претендующих на звание «опережающих».

— Линево среди «отличившихся» в отрицательном смысле, — говорит замдиректора департамента регионального развития МЭР РФ Сергей Литвяков. — Если принять соответствующие усилия, резидентов привлечь можно. Вопрос в организации на уровне области, чтобы инвесторы видели, что сюда заходить можно и все необходимые условия будут предоставлены.

Для ТОСЭР Линево уже земли мало

В региональном правительстве заявляют, что причина отставания — неполученное федеральное финансирование.

— Сдерживает отсутствие инженерной инфраструктуры, — сообщает первый вице-губернатор Владимир Знатков. — Нам удалось за этот год пройти проектные работы. И сейчас будет подана заявка на софинансирование инженерной инфраструктуры моногородов от Новосибирской области. Вторая заявка будет касаться уже дорожной инфраструктуры. Напомню, что софинансирование составляет 95/5. Надеемся, что деньги будут выделены в 2020 году, и инфраструктура появится. Чтобы прикрутить станки, мы должны обеспечить эти новые площадки инженерной инфраструктурой. У нас нет сомнений, что все резиденты, которые сегодня уже стоят в очереди, реализуют все свои проекты.

Однако, федеральные эксперты называют еще несколько камней преткновения для опережающего развития не только ТОСЭР «Линево», но и аналогичных территорий в СФО. Одна касается ограничений по списку потенциальных резидентов.

ТОСЭРам могут расширить ОКВЭДы

ТОСЭРам могут расширить ОКВЭДы

— Это те, кто имеет определенный ОКВЭД, — поясняет зампредседателя Фонда развития моногородов Ирина Макиева. — Появляется новый успешный бизнес, который хотел бы стать резидентом, но ОКВЭД не позволяет этого. Нужно каждый раз вносить изменения в нормативный акт правительства. Необходимо внести корректировки, чтобы предусматривались все виды экономической деятельности, кроме градообразующей.

Законодательные ограничения касаются и индивидуальных предпринимателей в качестве потенциальных инвесторов ТОСЭР.

— Необходимо внести поправку в закон и распространить возможность получения статуса резидента ТОСЭР на индивидуальных предпринимателей, — поясняет Макиева. — Среди них есть достаточно устойчивые компании, они могут создать нормальное количество рабочих мест и поднимать экономику таких территорий.

Эти два предложения, озвученные представителем фонда, уже нашли поддержку в Минэкономразвития РФ. По словам Сергея Литвякова, в настоящее время готовятся соответствующие нормативно правовые акты.

— Проблемы по ОКВЭД существуют, — признает Литвяков. — На расширение ОКВЭД у нас зачастую уходит по полгода. На наш взгляд, гораздо эффективнее утверждать перечень запрещенных, а не разрешенных видов деятельности на таких территориях. Это расширяет возможности по привлечению резидентов. Такой акт уже разработан и находится в правительстве. В этот список надо внести «подакцизку», нефтегазовую, лесозаготовительную отрасли. По индивидуальным предпринимателям законопроект еще не внесен, но, насколько я знаю, он находится на площадке Минфина.

Еще одно предложение, касающееся изменений законодательства в части увеличения периода действия налоговых льгот с 3 до 7 лет для резидентов ТОСЭР, пока не нашло поддержки в Минфине РФ.

По информации полпреда, на территории Линево одна компания-инвестор создала 11 рабочих мест. Объем инвестиций составил 2,5 млн рублей. Назвать компанию-инвестора в полпредстве отказались. Как сообщают в правительстве региона, еще на двух резидентов поданы заявки в Минэкономразвития РФ. На 9 резидентов заявки находятся в процессе оформления. Предполагается, что они будут поданы в первом квартале 2020 года.

Фото: Сибирского окружного информационного центра 

Популярное с сайта

Мужчин больше волнуют карьера, спорт и питание

02/12/2019, 12:11
А женщин – возможность гибкого графика.

Участники продовольственной выставки Петерфуд 2019 пополнили коллекцию завоеванных медалей

02/12/2019, 11:16
Делегация новосибирских экспортеров приняла участие в 28-ой Международной продовольственной выставке «ПЕТЕРФУД 2019», г. Санкт-Петербург (19-21 ноября).

Jeep в Новосибирске: третья попытка официальных продаж

02/12/2019, 11:10
Новосибирская область не вошла в топ-10 по количеству американских марок.

Актуальный разговор

Дмитрий Кромский: «4G у нас есть практически везде»

Дмитрий Кромский: «4G у нас есть практически везде»

Все материалы
Новости

Проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на рынках Новосибирской области за 2019 год

02/12/2019, 19:10

По торгам на перевозку ТКО определяется победитель

02/12/2019, 18:00

Группа компаний «Обувь России» начала сотрудничать с AliExpress

02/12/2019, 14:34

В Новосибирской области открылся первый виртуальный концертный зал

02/12/2019, 12:18

В этом году новосибирцы запросили более 1,5 млн сведений ЕГРН

02/12/2019, 12:15

Мужчин больше волнуют карьера, спорт и питание

02/12/2019, 12:11

Участники продовольственной выставки Петерфуд 2019 пополнили коллекцию завоеванных медалей

02/12/2019, 11:16

Jeep в Новосибирске: третья попытка официальных продаж

02/12/2019, 11:10

Эксперты назвали самые дорогие загородные резиденции в регионах Сибири

01/12/2019, 09:08

Глава Новосибирского района уходит в отставку

30/11/2019, 12:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска