Территория Линево развивается не опережающими темпами

Из ранее анонсированных резидентов рабочего поселка Линево (как территории устойчивого развития) до «финиша» и официального статуса пока дошла только одна компания-инвестор. По информации регионального правительства, еще с шестью возможными компаниями проводятся переговоры. Об этом на совещании сообщил полпред президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло.

— Этого недостаточно, — считает полпред. — Линево имеет хороший потенциал для развития. Это вложенные инвестиции, количество рабочих мест и так далее. В итоге получается: мы выходим с инициативой, убеждаем федеральные органы исполнительной власти, что это надо, подключаем фонд развития и… не выполняем свои обязательства. Мы должны понять, что нереализация условий ТОСЭР — это неисполнение обязательств. Дальше это недополученные выгоды, в том числе в бюджет.

Как отмечают в Минэкономразвития РФ, ТОСЭР «Линево» находится в числе наиболее отстающих территорий в Сибири из претендующих на звание «опережающих».

— Линево среди «отличившихся» в отрицательном смысле, — говорит замдиректора департамента регионального развития МЭР РФ Сергей Литвяков. — Если принять соответствующие усилия, резидентов привлечь можно. Вопрос в организации на уровне области, чтобы инвесторы видели, что сюда заходить можно и все необходимые условия будут предоставлены.

— Сдерживает отсутствие инженерной инфраструктуры, — сообщает первый вице-губернатор Владимир Знатков. — Нам удалось за этот год пройти проектные работы. И сейчас будет подана заявка на софинансирование инженерной инфраструктуры моногородов от Новосибирской области. Вторая заявка будет касаться уже дорожной инфраструктуры. Напомню, что софинансирование составляет 95/5. Надеемся, что деньги будут выделены в 2020 году, и инфраструктура появится. Чтобы прикрутить станки, мы должны обеспечить эти новые площадки инженерной инфраструктурой. У нас нет сомнений, что все резиденты, которые сегодня уже стоят в очереди, реализуют все свои проекты.

В региональном правительстве заявляют, что причина отставания — неполученное федеральное финансирование.

Однако, федеральные эксперты называют еще несколько камней преткновения для опережающего развития не только ТОСЭР «Линево», но и аналогичных территорий в СФО. Одна касается ограничений по списку потенциальных резидентов.

Законодательные ограничения касаются и индивидуальных предпринимателей в качестве потенциальных инвесторов ТОСЭР.

— Необходимо внести поправку в закон и распространить возможность получения статуса резидента ТОСЭР на индивидуальных предпринимателей, — поясняет Макиева. — Среди них есть достаточно устойчивые компании, они могут создать нормальное количество рабочих мест и поднимать экономику таких территорий.

Эти два предложения, озвученные представителем фонда, уже нашли поддержку в Минэкономразвития РФ. По словам Сергея Литвякова, в настоящее время готовятся соответствующие нормативно правовые акты.

— Проблемы по ОКВЭД существуют, — признает Литвяков. — На расширение ОКВЭД у нас зачастую уходит по полгода. На наш взгляд, гораздо эффективнее утверждать перечень запрещенных, а не разрешенных видов деятельности на таких территориях. Это расширяет возможности по привлечению резидентов. Такой акт уже разработан и находится в правительстве. В этот список надо внести «подакцизку», нефтегазовую, лесозаготовительную отрасли. По индивидуальным предпринимателям законопроект еще не внесен, но, насколько я знаю, он находится на площадке Минфина.

Еще одно предложение, касающееся изменений законодательства в части увеличения периода действия налоговых льгот с 3 до 7 лет для резидентов ТОСЭР, пока не нашло поддержки в Минфине РФ.

По информации полпреда, на территории Линево одна компания-инвестор создала 11 рабочих мест. Объем инвестиций составил 2,5 млн рублей. Назвать компанию-инвестора в полпредстве отказались. Как сообщают в правительстве региона, еще на двух резидентов поданы заявки в Минэкономразвития РФ. На 9 резидентов заявки находятся в процессе оформления. Предполагается, что они будут поданы в первом квартале 2020 года.

Фото: Сибирского окружного информационного центра