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Проезд в автобусе вырастет до 24 рублей

Для метрополитена установлен тариф в 25 рублей.
  • 25/11/2019, 18:52
автобус

Инициатива мэрии Новосибирска и перевозчиков о пересмотре тарифов для МКП «Горэлектротранспорт» и МУП «Новосибирский метрополитен» за счет включения в них инвестиционной составляющей, а также на автобусные перевозки, одобрена департаментом по тарифам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В обосновании необходимости изменения тарифов, поступивших от мэрии Новосибирска, говорится, что в связи с тем, что в городе требуется реконструкция и замена более 50 км трамвайных путей (около 40% протяжённости), предлагается внести в тариф инвестиционную составляющую в размере 1 рубля на ремонт верхнего строения пути и установить тариф для МКП «Горэлектротранспорт» не менее 23 рублей за перевозку одного пассажира. Также в связи с существенным удорожанием стоимости дизельного топлива и стоимости ремонтных работ автобусов муниципалитет инициировал индексацию тарифа на автобусные перевозки пассажиров до 24 рублей, — пояснил руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

Помимо этого мэрия Новосибирска предложила внести инвестиционную составляющую в размере 2 рублей на приобретение подвижного состава для метрополитена и установить тариф для МУП «Новосибирский метрополитен» в размере не менее 25 рублей за перевозку одного пассажира.

— В обосновывающих документах указано, что через 15 лет отремонтированный инвентарный парк будет непригоден для дальнейшей эксплуатации, поэтому необходимо постепенное обновление подвижного состава – не менее 5 вагонов в год, — говорится в сообщении.

По итогам департамент по тарифам принял решение об утверждении тарифов для  МКП «Горэлектротранспорт» – 23 рубля, на автобусные перевозки – 24

Новые тарифы начнут действовать с 08.12.2019 года.

Фото: Gensa Gensa

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