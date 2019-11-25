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Сеть брендовых магазинов lady & gentleman CITY выйдет на биржу

Компания сможет привлечь до 2 млрд рублей инвестиций.
  • 25/11/2019, 17:15
lady & gentleman CITY v Mega Tepliy Stan-1

Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО «Трейд Менеджмент», присвоенный идентификационный номер – 4-00498-R-001P-02E от 22.11.2019, сообщили в пресс-службе финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал» (Новосибирск).

— Облигации разместит компания, управляющая мультибрендовыми магазинами lady & gentleman CITY и монобрендовыми бутиками Armani Exchange, HUGO HUGO Boss, EA7 и Emporio Armani по всей России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках зарегистрированной программы серии 001Р компания сможет привлечь до 2 млрд рублей инвестиций. Максимальный срок погашения каждого выпуска не должен превышать четырех лет, или 1440 дней, с даты начала размещения биржевых облигаций. Программа не предусматривает ограничений по количеству выпусков, ставке купона и длительности купонного периода. Условия первого выпуска облигаций компания объявит позже. Организатором размещения выступит «Юнисервис Капитал», андеррайтером – АО «Банк Акцепт».

Согласно бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2019 г., выручка ООО «Трейд Менеджмент» составила 4,6 млрд рублей, чистая прибыль – 190,7 млн рублей, собственный капитал – 225,4 млн рублей.

В 2019 году компания запустила программу реновации, предполагающую строительство в рамках магазинов lady & gentleman CITY галерей персонифицированных пространств (хард-корнеров) партнеров. Ее целью является рост продаж на 10-15% и привлечение новых брендов.

В формате хард-корнеров работает магазин в СТЦ «Мега Теплый Стан» (Москва) площадью 3 тыс. кв. м. Особенность заключается в зонировании каждого из 24 брендов: корнеры оформлены в фирменном стиле модного дома, что помогает клиенту легко ориентироваться.

Сеть lady & gentleman CITY развивается с 1993 года и сегодня представляет собой более 80 магазинов в крупнейших российских городах. Более половины торговых точек расположено в Москве. Ассортимент представлен мужской и женской одеждой, в том числе из кожи и меха, обувью и аксессуарами – около 20 тыс. наименований сотни известных мировых брендов. Доставка заказов, оформленных в интернет-магазине, осуществляется во все регионы России.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Юнисервис Капитал» 

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