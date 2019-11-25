В Новосибирске ищут «третьего» на предстоящие выборы

«Серая зона»

У потенциального избирателя Новосибирской области сформировался запрос на так называемую «третью» политическую силу. Об этом заявили участники конференции «Политический сезон-2020», организованной Институтом политики и технологий. Они также проанализировали перспективы «третьей силы» в сравнении с основными игроками региона — партиями КПРФ и «Единая Россия».

— В Новосибирской области существует большая «серая зона», запрос на «третью» политическую силу и даже какое-то предложение для нее, — уверен эксперт — завотделом политологии INDEM Foundation Юрий Коргунюк. — Другое дело, что предложение не всегда совпадает со спросом.

Такой запрос на обновление, по его словам, сложился на фоне уже, казалось бы, устоявшихся электоральных предпочтений жителей региона.

— Есть заповедники электорального авторитаризма, где о голосовании не знает никто, — говорит политолог. — Есть Дальний Восток, где у ЛДПР больше поддержки, чем по всей стране. Есть Сибирь, где главной оппозицией являются коммунисты. Здесь оппозиция гораздо более прямая, и успехи у нее гораздо больше. В Иркутской области губернатор — коммунист, в Новосибирске мэр — коммунист. Нет никакого сомнения, что выборы 2020 года как минимум не подорвут положение КПРФ. Позиции КПРФ, скорее всего, будут повышаться.

Что же касается другой «партии власти» — «Единой России», то, как считает Коргунюк, для нее наметились кризисные тенденции, несмотря на большой электоральный охват. Это, по мнению эксперта, характерно для политических сил авторитарного характера.

— В «Единой России» существуют четыре платформы, — рассказывает политолог. — Они охватили практически весь политический спектр и ничего не оставили. Их не интересует реальная идеология. Для них проблема — удержание власти в одних руках на протяжении длительного времени. В чем проблема авторитаризма? Авторитаризм быстро начинает костенеть. Начинается сосредоточение власти во все более узком кругу. Тогда происходит слом системы, переворот — и к власти приходит общественность, политически активное меньшинство.

Запрос на креатив

Участники круглого стола также обсудили тенденции в настроениях избирателей, которые оформились в последние годы. Одной из них стало качественное обновление электората. По словам завкафедры политологии Алтайского госуниверситета Ярославы Шашковой, сейчас идет вытеснение поколения избирателей-телезрителей избирателями-пользователями интернета и, в частности, социальных сетей. Это, по мнению политолога, дает шанс новым политическим игрокам.

— Я провела исследование работы партий в Новосибирске и не хотела бы преувеличивать потенциал новых игроков, — говорит Шашкова. — Далеко не каждая партия способна в оставшийся перед выборами период найти необходимые для этого ресурсы. Но партия, которая предложит новые креативные идеи или новую персону, может выиграть.

Еще одна тенденция политической жизни последних лет, которую отмечают специалисты и которая также может повлиять на поствыборную расстановку сил, — это слабая обратная связь политиков и избирателя.

— Некорректно и неправильно проводятся многие социологические исследования, либо они вообще не проводятся, — говорит омский социолог Максим Горносталев. — Но это еще полбеды. Население не знает программ политических партий. Сейчас партии — это не идеология. Что ЛДПР, что «Единая Россия», что «Коммунисты России» — люди программ партий не знают.

По мнению социолога, и сами политики не спешат информировать в полной мере своего потенциального избирателя.

— Наблюдается очень негативное отношение к представителям власти в регионах России, — рассказывает Горносталев. — Со своей стороны, власть запускает элитарные политические проекты: давайте организуем молодежное правительство, давайте организуем молодежный парламент. Населению от этого легче станет? Молодежный парламент будет решать проблемы города? Идет очень большой негатив, особенно со стороны среднего класса, представителей крупных городов, для которых отсутствуют социальные лифты.

В то же время, как считает социолог, нельзя сказать, что власть совсем не слышит настроения избирателей. Однако для основных политических партий это играет, скорее, в минус, нежели в плюс. В качестве примера он приводит прошлогоднюю кампанию по выборам в Мосгордуму, когда большое количество единороссов старалось отмежеваться от партийного бренда, выступая на выборах в качестве самовыдвиженцев.

О дефиците повестки говорит и экс-губернатор Новосибирской области, экс-полпред Сибирского федерального округа Виктор Толоконский.

— Нам нужна позитивная, конструктивная повестка дня, — считает политик. — Безусловно, я — за политический контроль над административно-исполнительной властью, за то, чтобы партии укреплялись. В то же время в нашем обществе нет полноценной политической культуры, чтобы у каждой партии за спиной был свой электорат. В этой кампании у общества будет серьезный запрос на личность, на программу. Обществу важны не лозунги, не просто критика власти. Предложить людям интересные идеи, интересные решения, интересный выход могут не только парламентские партии, но и другие политические силы. Их не так много, но такой шанс есть.

Пустота вместо человека

При этом сами избиратели, по мнению политологов, большей частью демонстрируют политическую инертность, игнорируя выборы, что ставит под сомнение их легитимность.

— Когда голосует меньшая часть населения, победителей и проигравших нет, — считает доцент кафедры политических наук и технологий Сибирского института управления РНХиГС Надежда Пономаренко. — Люди не видят перспективы, а с другой стороны нет кандидата, которого они бы выбрали. Если выборы 2020 года эту проблему не решат, то никакие политические силы ситуацию уже не спасут.

Завкафедрой социальных технологий Северо-Западного Института управления РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко считает, что инертность избирателя со временем растет.

— Это те социальные группы, для которых политики не могут сформировать повестку, — говорит Ветренко. — Этот неопределившийся электорат за шесть лет растет и растет. Последние замеры на выборах губернатора Санкт—Петербурга показали, что неохваченный избиратель составлял 18,9%. Мы об этом избирателе не знаем ничего. Мы сегодня говорим о разнице среднего, зажиточного класса в Москве, Тюмени и Томской области. Это целевая группа, неохваченная политическими силами, пока повестка, которую правящая партия предлагает, для них удобоварима.

Московский политтехнолог Алена Август объясняет рост разрыва между избираемыми и избирателями ростом самоидентификации последних, большой градацией общества по целому ряду признаков. В этих условиях, по ее мнению, политику все труднее найти подход и заговорить на одном языке с каждой из многочисленных групп.

— Невозможно заниматься только сетевыми технологиями и работать в интернете, залезая только в самые маленькие группы, как, к примеру, «Любители кошек серого цвета», — говорит Август. — Люди настолько стали сегментироваться, что иногда не понимаешь, как добраться до избирателя. Если твой кандидат любит серых кошек, это будет самым главным аргументом для данной группы, чтобы обратить на него внимание. Кажется, что изобретем образ успешного политика, запустим его в сети — и это сработает. Но образ должен быть для каждой группы продуман по-своему. Зачастую вместо живого человека с чувствами и идеями получается некая пустота. И эту пустоту запускают в интернет.

А качестве примера пустоты вместо живого человека политтехнолог приводит ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Привычный на экране образ абсолютно не совпадает с человеком в жизни, — говорит она. — А удержать этот образ в жизни человек не может с точностью до 100%. Он прекрасно играет роль на камеру, у него это получается, а держать эту роль в живом общении не удается. Если слишком увлечься картинкой, можно потерять человека. А люди чувствуют фальшь.

По мнению Ярославы Шашковой, основные политигроки на выборах 2020 года, скорее всего, будут работать на так называемую «сушку» явки — максимальное ее снижение с целью привести на избирательные участки исключительно свой электорат.

Кто определит политическую ситуацию?

Сформировавшиеся тенденции и приводят к тому, что у «третьей» политической силы появляются перспективы. В частности, по мнению руководителя реготделения партии «Родина», депутата горсовета Вячеслава Илюхина, в настоящее время практически каждая из оппозиционных партий может претендовать на этот статус. Однако, как показала прошедшая избирательная кампания по выборам мэра Новосибирска, пока они не в состоянии договориться друг с другом. Как результат — распыление голосов политически активных избирателей.

— «Третьих» у нас очень много, — говорит депутат. — Вся беда в том, что между собой они договориться не смогут — где-то по политическим, где-то по каким-то личным мотивам. Без недостатка нет людей и политических партий. Поэтому возможность договориться теоретически должна существовать. Когда мы общаемся в своем кругу, мы видим практически единодушную поддержку, и каждый так видит. А когда мы смотрим в общем, такой поддержки особо и нет. Люди просто не пошли на выборы. Кандидатам не поверили. Никто из кандидатов не смог убедить людей, что сможет предложить что-то лучшее, чем есть сейчас. Очень многое на выборах 2020 года зависит от того, сумеет ли оппозиция объединить усилия.

Представители правящих партий отводят «третьей силе» в грядущей избирательной кампании гораздо меньшую роль. В частности, по мнению депутата заксобрания от фракции КПРФ, советника мэра Новосибирска Андрея Жирнова, если несистемная оппозиция по результатам кампании и одержит победу, то она будет носить лишь точечный характер на отдельных округах. Основное же влияние во власти, по мнению депутата, сохранится за КПРФ и «Единой Россией».

— Хорошие деловые отношения мэра и губернатора, конечно, будут оказывать влияние на ход избирательной кампании, — говорит Жирнов. — Несмотря на это, конкуренция и соперничество между двумя ведущими партиями сохранятся. Они будут определять политическую ситуацию. Есть и «третьи» партии, которые захотят как-то включиться в эту борьбу. Это не исключает успех их представителей на тех или иных округах. Но соперничество, прежде всего, будет между КПРФ и «Единой Россией». При этом хочу озвучить еще вывод из выборов мэра Новосибирска: политический блок мэрии и КПРФ показал в этой избирательной кампании свою эффективность.

Напомним, что в 2020 году в Новосибирской области пройдут выборы депутатов заксобрания, горсовета Новосибирска, а также местных органов власти в сельских районах.

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