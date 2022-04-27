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Прогноз ведущих астрологов о политической и экономической ситуации на ближайшие годы

  • 27/04/2022, 20:29
Астрологический гороскоп
В ситуации нестабильности и кризиса многие обращаются к астрологам, чтобы узнать, что обещают звезды.

Ведущие астрологи дают следующий прогноз на ближайшее время.

2022 год — это год противостояния Марса. В этом он схож с 2020 годом, когда мир накрыла пандемия. Астрологи считают, что пандемия отсрочила конфликт, так как политическое напряжение к тому времени уже достигло высокой точки.

Весна 2022 года в межгосударственных конфликтах будет временем активных действий и попыток мирных переговоров.

Май станет сложным месяцем. В этот период нужно опасаться различных провокаций и стремления некоторых сил усугубить положение дел.

Летом ситуация останется нестабильной, но в астрологическом прогнозе нет указаний на какие-либо кардинальные осложнения. Конец лета станет периодом нового нарастания напряжения и активизации противоборствующих сил. Возможны не только споры, но и серьезные конфликты, которые достигнут максимума к концу года.

Самым сложным периодом, по прогнозу астрологов, станет 2023 год. Нет оснований опасаться применения ядерного оружия или перерастания противостояния в серьезный конфликт мирового уровня. В этот период возможны ядерные загрязнения и появление новых вирусов. Потребуется внимательное отношение к детям, так как именно они могут стать переносчиками болезней. Ситуацию 2023 года усугубят стихийные бедствия. Возможны землетрясения, наводнения.

Финансовый кризис затронет как Россию, так и весь мир. Наиболее болезненно это переживет Европа, потому что у них — устойчивая жизнь и консервативное сознание, им сложно переключиться и принять новое. В России сценария 90-х годов с дефицитом не ожидается, голода не будет.

В 2023 году ужесточатся правила, связанные с путешествиями и поездками. Повсеместно будет введено много ограничений в этой сфере. Но с середины 20-х годов произойдут события, направленные на отмену виз. Активизируется миграция и массовое переселение.

Положительным моментом всех катаклизмов и напряжения явится то, что после пережитого у людей появится желание объединиться на уровне всей планеты, всего мира. Однако разрозненность и разобщенность будет продолжаться вплоть до 2024 года.

Облегчение почувствуется в середине 2024 года. Главное, чтобы хрупкий мир не лопнул в 2023 году. А к 2026 году ситуация должна полностью разрешиться мирным путем.

Как утверждают отдельные астрологи, мир будет другим. Перестроится экономика. Станет актуальным забытый лозунг «Кто был ничем, тот станет всем». Люди, имевший большие накопления, понесут потери. Им на смену придут другие, которые смогут воспользоваться новыми технологиями, финансовыми потоками, структурами на основе электронных и электрических систем.

Астрологи предсказывают, что будет введена даже не электронная, а электрическая система денежных расчетов. При ней каждый человек получит определенный числовой код, включающий в себя всю информацию. Будут включены сведения о состоянии здоровья, сумме доходов, наличии имущества. Система определит потенциал человека, выявит, на что он способен. От этого будет зависеть, дадут ли ему кредит. И если да, то какое количество единиц кредита. Этими кредитами можно будет оплачивать свою жизнь во всем цивилизованном мире.

Вскоре, как думают астрологи, уже начнут вводиться промежуточные варианты перехода на указанную платформу. Подключение к системе будет осуществляться с согласия человека. При глобальном переходе на эту систему в выигрыше окажутся люди, которые могут что-то предложить, у которых есть потенциал, они заняты делом, приносят пользу. Эти люди будут иметь большое количество единиц кредита и обеспечат себе достойную жизнь. Исключается возможность хищения имущества, мошенничества.

Перестроится человеческая психология и изменится цивилизация в целом.

Появится надежда на создание открытого мира. Постепенно будут разрушаться границы, государства станут более открытыми. Есть вероятность на основе дружбы между народами построить новый прочный мир без войны.

Россия в ближайшие годы будет двигаться в сторону Азии, произойдет сближение с Китаем. Из-за океана придут новые союзники России.

В Украине в ближайшие 2 года улучшений пока не предвидится. Лишь в 2024 году наступит улучшение в финансовом, продовольственном плане. Это произойдет, когда наступит мирное урегулирование.

Положение США пошатнется. Предстоит передел мира. В ближайшие 1,5 года карточная колода мировой экономики и политики будет перетасована. Страны, которые находились на заднем плане, выйдут вперед и заявят о себе.

В настоящее время идут два параллельных процесса: кризисный период и период выхода на новую цивилизацию, новый уровень жизни для человечества.

Как сложится жизнь отдельных знаков зодиака в ближайшее время?

Финансовый гороскоп для ОвнаАстрологический прогноз для Овна

Для Овна этот год будет удачным в карьерном росте. Ему нужно действовать активно, есть шанс укрепить материальное положение. Однако могут возникнуть сложности с жилищными вопросами. Летом и осенью Овны будут пожинать плоды своих предыдущих усилий. Возможна смена круга общения. Некоторые друзья уйдут, приятельские отношения разрушатся.

 

Финансовый гороскоп для ТельцаАстрологический прогноз для Тельца

Для Тельца это важный, во многом решающий год. Восходящий кармический узел наблюдается в Тельце. Все что делают представители этого знака, принесет им позитивные изменения. Это станет надежной платформой на ближайшие 7-8 лет. Тельцы могут получить работу, которую сначала посчитают неинтересной. Но именно она принесет положительные результаты. В мае возможно ухудшение здоровья и проблемы в семье. Нужно проявлять осторожность, отправляясь в поездки. Летом и осенью предполагается помощь влиятельных покровителей.

Финансовый гороскоп для БлизнецовАстрологический прогноз для Близнецов

Год будет двойственным. Первая его половина принесет изменения в работе. Вероятны непонимание со стороны окружающих. С начала прошлого года наблюдаются проблемы со здоровьем. Летом есть опасения потерять финансы. Близнецы имеют хорошие шансы получить прибыль вдали от дома, где им помогут дальние друзья. К осени появятся новые цели и хорошие перспективы. В конце года здоровье может напомнить о себе, если не принять профилактических мер.

 

Финансовый гороскоп для РакаАстрологический прогноз для Рака

Рака ждет успех вдали от дома. Он будет занят глобальными вопросами, в которых понадобится помощь влиятельных партнеров. Будут сильны душевные переживания как из-за личных неурядиц, так и из-за ситуации в мире. Возможна перестройка планов. В мае и в конце осени не исключены сложности в реализации намеченного.

 

Финансовый гороскоп для ЛьваАстрологический прогноз для Льва

Для представителей знака Лев год будет непростым. Потребуется много расходов, возникнут сложности с партнерами. Лев будет метаться между постоянными отношениями и появившимися в его жизни новыми людьми. Ситуация нормализуется летом. Лучше всего искать реализацию своего потенциала вне дома, где появятся возможности для стабильного заработка. Серьезные изменения возможны в мае и ноябре.

 

Финансовый гороскоп для ДевыАстрологический прогноз для Дев

Неоднозначный год. Нужно работать в команде, тогда есть шанс добиться больших успехов, опираясь на надежных партнеров. Самостоятельная деятельность не принесет материального успеха. Возможно пополнение в семье. Появятся планы по переезду, но они могут сорваться в конце весны или во второй половине осени. Осенью будет наблюдаться подъем карьеры на новый уровень.

Финансовый гороскоп для ВесовАстрологический прогноз для Весов

Двойственный год. На работе и в делах Весы ждут успехи. Но могу возникнуть трудности с возлюбленными и детьми. Этот знак должен быть готов к важным переменам в материальном положении. Их накопления и работа принесут доход. Проблемы ожидаются в мае, конце июля-начале августа и в ноябре. Наиболее благоприятный период, когда все будет получаться, — конец лета-начало осени.

 

Финансовый гороскоп для СкорпионаАстрологический прогноз для Скорпиона

Все что недавно случилось в жизни негативного, будет компенсировано. Скорпион может рассчитывать на поддержку со стороны других людей. Ожидаются серьезные изменения в жизни. Многое станет прошлым. Это хороший период, чтобы заняться домом и детьми. Вложите свои душевные и материальные ресурсы в семью. Летом рекомендуется проявлять осторожность в дороге.

Финансовый гороскоп для СтрельцаАстрологический прогноз для Стрельца

Год может стать поворотным. Ожидается финансовый успех. Уделите внимание благоустройству своего жилища и почаще проводите время со своими детьми. Этот год подходит для творчества, продвижения, любви. Вторая половина года может потребовать дополнительных расходов. Но больших потерь не будет. Могут осложниться отношения с противниками. Не исключены смена работы и коллектива.

 

Финансовый гороскоп для КозерогаАстрологический прогноз для Козерога

Первая половина года ознаменуется получением прибыли и успехом во многих делах. Козерог, если и не обогатится, то будет иметь достаточно денег для хорошей жизни. Укрепятся связи с родственниками, возможно создание семейного или родственного бизнеса. Летом внимания потребует дом. Не исключены трения с конкурентами и противниками.

Финансовый гороскоп для ВодолеяАстрологический прогноз для Водолея

Из жизни Водолея уйдут лишние люди, отношения с которыми давно себя изжили. Наступит период переосмысления жизни и отказа от устаревших убеждений. На смену старому придут новые люди и появятся новые возможности для развития. Уделите внимание здоровью, чтобы оно не подвело в ответственный момент. Ожидается переезд или ремонт в доме. Много времени потребует карьера. Это принесет свои результаты в виде хорошего дохода. Осень — благоприятное время для любви и путешествий.

Финансовый гороскоп для РыбАстрологический прогноз для Рыб

Юпитер – в Рыбах. Они получают награду за предыдущий не слишком удачный период. Также им будет дан аванс на будущее. Его потребуется отработать. Следует уделить время обучению, овладению новыми знаниями и умениями. Осень благоприятна для домашних дел и дальних дорог. В личной жизни все будет складываться успешно. Если Рыбы смогут лавировать в трудной ситуации, то получат неплохой доход в течение года.

 

Тамара Глоба: что ждет мир?

Изображения с сайта pixabay.com

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Теги : гороскоп


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